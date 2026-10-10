Paolo Guerrero fue captado con bota ortopédica a poco del Alianza Lima vs Cusco FC

Alianza Lima se alista para visitar a Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en un partido trascendental para sus aspiraciones de mantenerse en la lucha por el primer lugar del Torneo Clausura. El cuadro blanquiazul es consciente de que ya no tiene margen de error en esta recta final del torneo y buscará dar el golpe en la ciudad imperial. No obstante, en las últimas horas las alarmas se encendieron en Matute ante la posibilidad de que Paolo Guerrero se pierda el partido por lesión.

Paolo Guerrero fue visto con bota ortopédica y se perdería el Alianza Lima vs Cusco FC

El delantero de 42 años recientemente se recuperó de un desgarro de segundo grado en el bíceps femoral izquierdo, incluso tuvo minutos en el amistoso frente a Melgar, luego de varias semanas sin actividad. Sin embargo, el 'Depredador' fue visto luciendo una bota ortopédica, según reveló la doctora Lena Pari en sus redes sociales.

"Hoy tuve el gusto de atender a Paolo Guerrero, máximo goleador y referente de la selección peruana. ¡Gracias, Paolo, por confiar en mí, y por inspirar a nuestras generaciones!", escribió la especialista en su cuenta de Facebook junto a una foto suya con el delantero, quien lucía una bota ortopédica.

Vale precisar que, en la víspera, el periodista deportivo Marcello Merizalde deslizó la posibilidad de que Guerrero Gonzáles no forme parte de la delegación íntima que viajará esta tarde con destino a Cusco.

“Va a haber un once distinto al que siempre se ve. Por lo que sé hasta el día de hoy, Guede va a volver a la situación de probar o reinventar al equipo en altura. Es muy probable que (Quevedo) viaje a Cusco, Paolo entiendo que no”, señaló en su canal de YouTube.

Paolo Guerrero es captado con bota ortopédica

De esta manera, Alianza Lima podría afrontar uno de sus partidos más importantes del Torneo Clausura sin la presencia de Paolo Guerrero. Por ahora, se espera conocer más detalles sobre el estado físico del 'Depredador' y si finalmente integrará la delegación blanquiazul que viajará a Cusco.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Cusco FC?

Recordemos que Alianza Lima vs Cusco FC está programado para este domingo 11 de octubre a las 6.30 p. m. Los blanquiazules viajarán a Cusco el sábado en horas de la tarde y se hospedarán en el hotel José Antonio.