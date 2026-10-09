Pablo Guede tomó determinante medida con Kevin Quevedo para el Alianza Lima vs Cusco FC: "No creo"

Alianza Lima visitará a Cusco FC en el estadio Inca Garcilaso de la Vega por la fecha 11 del Torneo Clausura. Los blanquiazules buscarán sumar una nueva victoria y aprovechar cualquier tropiezo de sus rivales para recuperar el liderato. Consciente de que cada punto es clave en esta recta final del campeonato, Pablo Guede estaría preparando una importante novedad en su equipo que involucra a Kevin Quevedo.

Pablo Guede y la firme decisión que tomó con Kevin Quevedo para el Alianza vs Cusco FC

Según informó el periodista José Varela, el extremo de 29 años tendría grandes posibilidades de ser titular en el partido ante los ‘Guerreros Dorados’, con el objetivo de darle un descanso a algunos de los tres futbolistas que participaron en la gira de la selección peruana en Norteamérica por la fecha FIFA. En ese sentido, Pablo Guede optaría por el ‘Pescadito’ en su once inicial en reemplazo de Jairo Vélez, quien disputó los 4 partidos de la ‘Bicolor’ ante EE.UU., México, Canadá y Colombia.

"Yo sí creo que los jugadores que fueron a la selección sí van a estar considerados pero en relación a la alineación sí podría haber una que otra variante. No creo que los tres (Huamán, Garcés y Vélez) vayan a alinear. En zona ofensiva yo creo que Kevin Quevedo podría tener la posibilidad de ser titular", señaló en el programa 'Modo Fútbol'.

Kevin Quevedo podría ser titular en Alianza Lima ante Cusco FC

De confirmarse su presencia desde el arranque, Kevin Quevedo tendrá una nueva oportunidad para demostrar sus condiciones y ganarse un lugar en el esquema de Pablo Guede. Alianza Lima buscará sumar tres puntos en una plaza complicada como Cusco, con la consigna de mantenerse en la pelea por el liderato del Torneo Clausura.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Cusco FC?

Vale resaltar que el partido entre Alianza Lima y Cusco FC está programado para este domingo 11 de octubre a las 6.30 p. m. Los blanquiazules viajarán a Cusco el sábado en horas de la tarde y se hospedarán en el hotel José Antonio.