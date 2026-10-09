Alianza Lima suma a cuatro talentosos futbolistas para sus próximos partidos: "Confirmado"

Alianza Lima está enfocado en su enfrentamiento ante Cusco FC por el Torneo Clausura 2026, aunque también son conscientes de que deben prestar especial atención a sus siguientes duelos. En ese contexto, los hinchas se emocionaron luego de conocerse que Pablo Guede ha sumado a cuatro jugadores en su equipo para la recta final del campeonato.

Alianza Lima suma a cuatro talentosos futbolistas para sus próximos partidos

Uno de los jugadores más solicitados por los hinchas de Alianza Lima para afrontar el tramo final del campeonato es Piero Cari, quien ha destacado con la selección peruana Sub-20. Sin embargo, no es el único futbolista blanquiazul que estuvo concentrado con la ‘Bicolor’, ya que sus compañeros Geray Motta, Jiuseppi García y Fabrizio Mesías también sumaron minutos.

En ese sentido, el periodista Gerson Cuba sorprendió a los hinchas al revelar que los cuatro futbolistas se reincorporarán a los trabajos del equipo y quedarán a disposición de Pablo Guede, con el objetivo de ganarse un lugar en la convocatoria.

Piero Cari fue uno de los artífices de la medalla de bronce en los Juegos Odesur 2026

“¡Confirmado! Potrillos se unen a los trabajos de Alianza Lima. Piero Cari, Geray Motta, Jiuseppi García y Fabrizio Mesías se unen a los entrenamientos de Alianza Lima. El equipo dirigido por Pablo Guede realizará hoy (viernes) sus trabajos en Matute por la tarde”, informó el comunicador a través de su cuenta de ‘X’.

Cabe señalar que resulta poco probable que los cuatro juveniles sean convocados para el duelo ante Cusco FC, considerando que no participaron en la minipretemporada junto al resto del plantel. No obstante, su reincorporación les permitirá volver a estar disponibles para los próximos compromisos y buscar una oportunidad en el plantel de Pablo Guede.

Asimismo, Piero Cari y Geray Motta son los que cuentan con mayores opciones de integrar la lista de convocados, debido a la experiencia que han adquirido con el primer equipo.

Números de Piero Cari y Geray Motta con Alianza Lima

Piero Cari ha tenido una escasa participación con Alianza Lima en la Liga 1. Bajo el mando de Pablo Guede, el volante solo ha disputado cuatro partidos y acumula 85 minutos en el campo de juego.

Por su parte, Geray Motta también ha tenido pocas oportunidades durante la temporada. El joven futbolista suma 187 minutos en cuatro encuentros, aunque la mayor parte de su participación se produjo en la Copa de la Liga.