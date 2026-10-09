Pedro Díaz, portero de Cusco FC, dio firme comentario por duelo ante Alianza: "Tenemos que asfixiarlos"

Alianza Lima afina detalles para su visita a Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura. Ambos elencos necesitan sumar una victoria que los acerque a los primeros lugares del campeonato. En la previa del duelo, el portero Pedro Díaz sorprendió al dejar un llamativo comentario sobre enfrentar a los blanquiazules.

Pedro Díaz, portero de Cusco FC, dio firme comentario por duelo ante Alianza Lima

El guardameta titular de Cusco FC, Pedro Díaz, conversó con el programa ‘L1 Radio’, donde le consultaron si el equipo ya tiene definida una estrategia para imponer sus condiciones como local ante Alianza Lima y quedarse con la victoria.

Ante ello, el portero no dudó en señalar que el apartado defensivo será fundamental en este duelo, debido a la velocidad que caracteriza a los jugadores blanquiazules. En esa línea, remarcó la importancia de ejercer una presión intensa desde el primer minuto para impedir que el rival genere juego.

Video: L1 Radio

“La posesión es lo que nos caracteriza, sin embargo tenemos que ser muy intensos a la hora de perder el balón y ejercer la presión. Tenemos que asfixiarlos desde el primer minuto hasta el último y tener cuidado con los contrataques. Ellos tienen jugadores rápido. No tenemos que regalarles faltas porque los equipos que vienen a la altura se aprovechan de eso”, sostuvo.

Del mismo modo, Pedro Díaz remarcó que será esencial evitar los contragolpes de Alianza Lima. Si bien recordó un episodio similar ocurrido ante Deportivo Garcilaso, cuando una jugada de este tipo terminó con su expulsión, aseguró que el equipo ha trabajado para corregir ese aspecto.

“Tenemos que cuidar los disparos de lejos y las pelotas a las espaldas. (Alianza) tiene muy buenos jugadores y sobre todo son muy rápidos. Ya nos pasó contra Garcilaso que hubo una pelota a la espalda y el árbitro me expulsó, lo que perjudicó al equipo. Hemos mejorado la comunicación y no creo que vuelva a pasar”, concluyó.

Cusco FC buscará la revancha luego de la derrota por 8-0 ante Alianza Lima

Este duelo no solo será esencial en la pelea por el título del Torneo Clausura, sino que también le dará a los ‘Dorados’ la oportunidad de cobrar revancha luego de haber sido goleados por 8-0 ante Alianza Lima en el Apertura. Ahora, Cusco FC ejercerá su localía en la altura y buscará redimirse ante su hinchada.