Sporting Cristal se prepara para su encuentro ante Cienciano por la última fecha del Torneo Clausura, con la esperanza de clasificar a los playoffs de la Liga 1 y mantener vivo el sueño de disputar una final ante Alianza Lima. En este contexto, Pedro García, durante una reciente edición del programa 'Doble Punta', se animó a pronosticar qué tendría que pasar para que Hernán Barcos, uno de los referentes del equipo, se retire del cuadro cervecero.

Pedro García pronosticó qué tendría que pasar para que Hernán Barcos se retire

Durante la conversación, Pedro García imaginó un escenario ideal para el retiro de Hernán Barcos: que el delantero marque un doblete en la final frente a Alianza Lima y conduzca a Sporting Cristal a conquistar el título de la Liga 1 2026. “Pregunto lo siguiente: ustedes son Barcos, tienen cuarenta y pico de años, han hecho un año como ha sido”, empezó preguntando.

El periodista considera que una actuación decisiva del 'Pirata' en una eventual final sería la mejor manera de ponerle punto final a su carrera profesional. “Si ocurriese que Cristal llega a la final ante Alianza y la gana. Te pongo un ejemplo, doblete de Barcos, Cristal es campeón. Si eres Barcos, ¿no te retiras en ese día? Anuncias 'listo, me voy'”,

Finalmente, reafirmó que este sería el mejor escenario para que el argentino termine su carrera. “¿Qué cosa mejor que eso para él puede haber? No va a haber un mañana mejor ni cag..., te retiras”.

Pedro García pronosticó qué tendría que pasar para que Hernán Barcos se retire. Foto: composición Líbero/Doble Punta/Sporting Cristal

De esta manera, el periodista argumentó su punto de vista, señalando que sería un buen cierre para la carrera de Hernán Barcos llegar a la final con Sporting Cristal y enfrentarse a Alianza Lima por la Liga 1.

Rendimiento de Hernán Barcos en Sporting Cristal

Durante el Torneo Clausura 2026, Hernán Barcos disputó 14 de los 16 partidos posibles con Sporting Cristal. Además, el 'Pirata' registró seis goles y una asistencia, sumando un total de siete participaciones directas en anotaciones del cuadro celeste.