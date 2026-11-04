Pablo Guede llamó a programa en vivo para 'cuadrar' a Pedro García: "A la mier***"

El fútbol peruano atraviesa constantes polémicas desde hace semanas, esto a raíz de diferentes discusiones que se han dado entre la prensa y los entrenadores de algunos clubes. Recientemente, Pablo Guede, director técnico de Alianza Lima, llamó a un programa en plena transmisión para ‘cuadrar’ a Pedro García, ya que el periodista había hablado mal del argentino previamente.

Resulta que, durante el episodio más reciente de 'Doble Punta' en YouTube, los panelistas comentaron lo que sucedió con Horacio Melgarejo en el Estadio Alejandro Villanueva y resaltaron otros casos similares de estrategas faltando el respeto. Dentro de esas declaraciones, el comunicador en cuestión mencionó a Pablo Guede y ello desató la furia del DT de los blanquiazules, quien no dudó en interrumpir el programa.

Pablo Guede encaró a Pedro García

“ Yo no soy de hacer estas cosas. Los estaba mirando y hay una cosa que no me gustó, creo que la dijo Pedro. Me metiste en la bolsa de Rabanal y Melgarejo, y yo jamás le falté el respeto a un periodista insultándolo, jamás incité a la violencia insultando a la hinchada rival. No soy así. Por supuesto que tuve errores, y lo reconozco. Por favor, no me metas en esa bolsa ”, indicó el entrenador de Alianza Lima.

Además, resaltó que algunos periodistas también dañan a los directores técnicos de la Liga 1 con sus comentarios y no se dan cuenta. “ Tienes a un compañero que recién acaba de mandar a la mier*** a un entrenador, y eso también es incitar a la violencia. Me duelen muchas cosas, porque soy un ser humano y ustedes también son hirientes. Tú, el otro día dijiste que soy indigno de vestir el escudo de Alianza Lima ”, sentenció.

Lo cierto es que, tras esa breve charla, todo se calmó y no pasó a mayores, por lo que se vio una relación cordial entre Pablo Guede y los panelistas del programa deportivo. Ahora, el entrenador de los blanquiazules está centrado en lo que hará su club en las últimas fechas del Torneo Clausura, pensando en una probable final ante Universitario de Deportes.