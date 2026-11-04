Diego Rebagliati ningunea y arremete contra Horacio Melgarejo: "Yo le trato de pegar"

Diego Rebagliati no dudó en arremeter contra Horacio Melgarejo, director técnico de Cienciano que le faltó el respeto a Alianza Lima al hacerle la seña de Universitario, su clásico rival, luego del enfrentamiento que tuvieron en Matute. El comentarista deportivo aseguró que él le hubiera pegado al entrenador y señaló que está harto de todos los estrategas argentinos que vienen a faltarle el respeto a la Liga 1 y el fútbol peruano en general.

“ Si vienen a faltarle el respeto a mi club y a mi público, en mi casa, yo le trato de pegar. Hubiera reaccionado igual que los Navarro, que me digan que promuevo la violencia. No hay forma que yo, siendo gerente de un equipo, si viene un irrespetuoso como Melgarejo que no lo conoce nadie ni ha ganado nada en Argentina, no me vaya encima de él. Después me como la sanción que me tenga que comer ”, comenzó indicando en el programa 'Fútbol Satélite'.

Además, se mostró totalmente molesto contra todos los entrenadores argentinos que hacen show en el fútbol peruano, ya sea con declaraciones o peleas dentro del campo. Recordemos que recientemente hubo quienes se enfrentaron incluso con la prensa en conferencias post partido. Por ello, Diego Rebagliati exigió el respeto debido a la Liga 1 de Perú.

“Estoy harto de técnicos argentinos que vienen a hacer sus ‘pininos’ y a faltarle el respeto al fútbol peruano. Respeten, Rabanal, Rondelli, Pellejero, Melgarejo, después piden perdón y ponen cara de buenitos. A ver si en Argentina o Uruguay les dan una oportunidad”, sentenció el comentarista deportivo.

Horacio Melgarejo se disculpó con Alianza Lima

“A la hinchada de Cienciano: Hinchas de Cienciano, quiero hablarles de lo de anoche. Me equivoqué. Cuando me expulsaron, me fui caliente e hice un gesto que no tenía que hacer. No hay excusa. Les pido perdón a ustedes, y también a la gente de Alianza. Este equipo hizo cosas muy lindas este año y no quiero que un error mío ensucie eso. Lo que más me importa ahora es que Cienciano termine el año clasificado a un torneo internacional, que es donde este club tiene que estar”, indicó el entrenador.