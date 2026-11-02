Farfán se rindió ante futbolista de Cristal tras vencer a Alianza: "El mejor del fútbol peruano"

Uno de los partidos que paralizó a millones de aficionados fue el que protagonizaron Sporting Cristal y Alianza Lima en el Estadio Alberto Gallardo. La victoria fue para los celestes con un marcador de 3-2, por lo que un referente blanquiazul como Jefferson Farfán no dudó en pronunciarse sobre este compromiso. Sin embargo, hizo un alto para elogiar a un jugador rimense.

Jefferson Farfán se rinde ante jugador de Sporting Cristal

Durante su última edición del programa 'Enfocados', Farfán y todo el panel comenzaron a hablar sobre lo que fue el partido de Sporting Cristal ante Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026. Muy aparte de la victoria celeste, la 'Foquita' pidió dar un reconocimiento a Yoshimar Yotún, quien viene demostrando un nivel en el campo por encima de los demás.

"No. Yotún. Cómo has aprendido Yotún. Espectacular. Hasta ahorita el mejor del fútbol peruano, para mí. Está jugando como m... Tiene una pegada... Sabe.", manifestó Jefferson Farfán en el programa 'Enfocados'.

(VIDEO: Enfocados - Youtube)

Si bien no anotó en el duelo entre Sporting Cristal vs Alianza Lima, el volante y capitán celeste fue uno de los que más destacó a lo largo del clásico que se llevó a cabo en el Estadio Alberto Gallardo. El referente de los bajopontinos quiere seguir siendo clave en la temporada y así poner al club de sus amores entre los finalistas de la Liga 1 2026.

Yoshimar Yotún ha encantado a Jefferson Farfán tras el Sporting Cristal vs Alianza Lima.

¿Cuándo termina el contrato de Yoshimar Yotún con Sporting Cristal?

El contrato de Yoshimar Yotún con Sporting Cristal se termina en diciembre de 2026. Sin embargo, puede existir una charla con los directivos para la renovación del vínculo. De momento, todo el foco está en las fechas finales del Clausura para conseguir los objetivos colectivos.