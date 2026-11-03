Alianza Lima: el único camino para ganar el Clausura y proclamarse campeón nacional de la Liga 1

La victoria por 1-0 ante Cienciano le permitió a Alianza Lima alcanzar los 28 puntos y escalar hasta el quinto lugar del Torneo Clausura 2026. Sin embargo, el panorama todavía es complicado para los dirigidos por Pablo Guede, pues Sporting Cristal y Sport Huancayo lideran con 31 unidades, mientras que Universitario marcha tercero con 30. Deportivo Garcilaso y Alianza Atlético también suman 28 puntos, por lo que la pelea por el segundo campeonato del año está más apretada que nunca.

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¿Qué necesita Alianza Lima para ser campeón del Torneo Clausura 2026?

El primer requisito para los blanquiazules será ganar sus dos últimos compromisos y alcanzar las 34 unidades. De esa manera, tendrán mayores posibilidades de superar a sus rivales y quedarse con el primer puesto del Clausura. Alianza ya no depende exclusivamente de sí mismo, por lo que también necesitará que Sporting Cristal, Sport Huancayo y Universitario dejen puntos en el camino. Cada tropiezo de sus rivales directos será fundamental para mantener viva la ilusión de conquistar el segundo torneo de la temporada.

Los próximos partidos de Alianza Lima serán dos finales. Primero tendrá que visitar a Los Chankas por la fecha 16. Luego, recibirá a FC Cajamarca en Matute en el cierre del Clausura. El objetivo será conseguir seis puntos de seis posibles y esperar que los resultados de los demás encuentros jueguen a su favor.

Chankas será local ante Alianza Lima en la penúltima fecha del Torneo Clausura 2026.

Próximos partidos de Alianza Lima

Fecha 16: Los Chankas vs. Alianza Lima (8 de noviembre).

Fecha 17: Alianza Lima vs. FC Cajamarca (22 de noviembre).

¿Qué resultados necesita de sus rivales? Sporting Cristal y Sport Huancayo, ambos con 31 puntos, no deberían sumar más de dos unidades en sus dos encuentros restantes para que Alianza los supere directamente en puntaje. Universitario, con 30, tendría que conseguir como máximo tres puntos. Por su parte, Deportivo Garcilaso y Alianza Atlético, que tienen 28 unidades, no deberían superar los cinco puntos en sus respectivos compromisos. Los encuentros determinantes serán ADT vs. Sporting Cristal, Cienciano vs. Sport Huancayo, Universitario vs. Deportivo Moquegua y Sport Huancayo vs. Universitario. También serán importantes los resultados de Garcilaso y Alianza Atlético.

Partidos de los principales rivales de Alianza Lima

Sporting Cristal: ADT y Cienciano

Sport Huancayo: Cienciano y Universitario

Universitario: Deportivo Moquegua y Sport Huancayo

Deportivo Garcilaso: Comerciantes Unidos y Juan Pablo II

Alianza Atlético: FC Cajamarca y Melgar

Finalmente, Alianza Lima tiene un incentivo todavía mayor para quedarse con el Torneo Clausura. Al haber conquistado previamente el Apertura, si consigue ganar también el segundo campeonato corto será proclamado automáticamente campeón nacional de la Liga 1 2026, sin necesidad de disputar los playoffs. Por ello, las dos últimas jornadas serán determinantes para las aspiraciones blanquiazules de cerrar la temporada con una nueva estrella.