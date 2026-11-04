Mauro Cantoro destacó a futbolista de Alianza Lima tras victoria ante Cienciano: "Desequilibrante"

Alianza Lima logró una importante victoria por 1-0 ante Cienciano por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 y sigue vivo en la pelea por el título del campeonato. Tras este duelo, Mauro Cantoro sorprendió al analizar el juego de los íntimos y resaltar el desempeño de un futbolista íntimo.

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Mauro Cantoro destacó a futbolista de Alianza Lima tras victoria ante Cienciano

Durante el programa ‘Desmarcados’, del canal de YouTube ‘Denganche’, Mauro Cantoro destacó el desempeño de Eryc Castillo dentro del campo, especialmente por haber sido el encargado de marcar el gol de la victoria ante Cienciano.

El exjugador de Universitario recalcó que el ecuatoriano tiene un “feeling” especial con el gol esta temporada, lo que lo ha convertido en el futbolista más determinante de Alianza Lima, incluso cuando no se encuentra dentro del área. Del mismo modo, lo calificó como el mejor jugador del equipo.

Eryc Castillo marcó el gol de la victoria de Alianza Lima ante Cienciano

“ Más allá de ese feeling con el gol, (Eryc) Castillo es el jugador más desequilibrante de Alianza y no solo en el área. Esto es consecuencia de su juego y es el mejor jugador” , señaló el exfutbolista .

Además, el ‘Toro’ valoró que lo conseguido por Eryc Castillo en esta temporada es fruto de su esfuerzo y su rendimiento, valorando su estilo de juego.

Así fue el gol de Eryc Castillo ante Cienciano

Sobre los 72 minutos del partido, Eryc Castillo aprovechó un rebote del portero Gonzalo Falcón, tras un durísimo disparo de Kevin Quevedo. El ecuatoriano solo tuvo que conectar el balón con la cabeza para marcar el 1-0 de Alianza Lima ante Cienciano.

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Números de Eryc Castillo en esta temporada

Eryc Castillo ha sido el jugador más influyente de Alianza Lima en esta temporada. La ‘Culebra’ ha aprovechado el esquema táctico de Pablo Guede para anotar 20 goles en los 31 partidos que ha disputado en la Liga 1, cifra que lo posiciona como el máximo goleador del campeonato.