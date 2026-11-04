0
ANTESALA
Real Madrid vs AEK por Champions League
PREVIA
Universitario vs Boys por el Clausura

Mauro Cantoro destacó a futbolista de Alianza Lima tras victoria ante Cienciano: "Desequilibrante"

Mauro Cantoro analizó la victoria de Alianza Lima ante Cienciano por el Torneo Clausura y no dudó en elogiar el rendimiento de un futbolista blanquiazul.

Angel Curo
Mauro Cantoro destacó a futbolista de Alianza Lima tras victoria ante Cienciano
Mauro Cantoro destacó a futbolista de Alianza Lima tras victoria ante Cienciano | Composición: Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima logró una importante victoria por 1-0 ante Cienciano por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 y sigue vivo en la pelea por el título del campeonato. Tras este duelo, Mauro Cantoro sorprendió al analizar el juego de los íntimos y resaltar el desempeño de un futbolista íntimo.

Franco Navarro perdió el control y casi se va a las manos con Melgarejo por polémico gesto en Matute

PUEDES VER: Franco Navarro perdió el control y casi se va a las manos con Melgarejo por polémico gesto en Matute

Mauro Cantoro destacó a futbolista de Alianza Lima tras victoria ante Cienciano

Durante el programa ‘Desmarcados’, del canal de YouTube ‘Denganche’, Mauro Cantoro destacó el desempeño de Eryc Castillo dentro del campo, especialmente por haber sido el encargado de marcar el gol de la victoria ante Cienciano.

El exjugador de Universitario recalcó que el ecuatoriano tiene un “feeling” especial con el gol esta temporada, lo que lo ha convertido en el futbolista más determinante de Alianza Lima, incluso cuando no se encuentra dentro del área. Del mismo modo, lo calificó como el mejor jugador del equipo.

Eryc Castillo, Alianza Lima

Eryc Castillo marcó el gol de la victoria de Alianza Lima ante Cienciano

Más allá de ese feeling con el gol, (Eryc) Castillo es el jugador más desequilibrante de Alianza y no solo en el área. Esto es consecuencia de su juego y es el mejor jugador”, señaló el exfutbolista.

Además, el ‘Toro’ valoró que lo conseguido por Eryc Castillo en esta temporada es fruto de su esfuerzo y su rendimiento, valorando su estilo de juego.

Así fue el gol de Eryc Castillo ante Cienciano

Sobre los 72 minutos del partido, Eryc Castillo aprovechó un rebote del portero Gonzalo Falcón, tras un durísimo disparo de Kevin Quevedo. El ecuatoriano solo tuvo que conectar el balón con la cabeza para marcar el 1-0 de Alianza Lima ante Cienciano.

Video: L1 MAX

Números de Eryc Castillo en esta temporada

Eryc Castillo ha sido el jugador más influyente de Alianza Lima en esta temporada. La ‘Culebra’ ha aprovechado el esquema táctico de Pablo Guede para anotar 20 goles en los 31 partidos que ha disputado en la Liga 1, cifra que lo posiciona como el máximo goleador del campeonato.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Alianza Lima: el único camino para ganar el Clausura y proclamarse campeón nacional de la Liga 1

  2. Farfán se rindió ante futbolista de Cristal tras vencer a Alianza: "El mejor del fútbol peruano"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano