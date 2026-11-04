Horacio Melgarejo se pronunció por polémico gesto contra hinchas de Alianza: "Tampoco maté a nadie"

La victoria de Alianza Lima ante Cienciano se vio opacada por la polémica generada por Horacio Melgarejo, quien tras ser expulsado realizó el gesto de Universitario a los hinchas íntimos, aumentando la tensión en Matute. Tras lo sucedido, el técnico argentino rompió su silencio y envió un mensaje a la institución blanquiazul.

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Horacio Melgarejo se pronunció por polémico gesto contra hinchas de Alianza Lima

El técnico de Cienciano vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras su provocador gesto contra los hinchas de Alianza Lima. Si bien se retiró del estadio sin brindar declaraciones, posteriormente concedió una entrevista a ‘L1 Radio’, donde aprovechó para ofrecer disculpas a los aficionados blanquiazules.

Horacio Melgarejo señaló que el “nerviosismo” del momento terminó por ganarle, además de mencionar las agresiones que sufrió. Sin embargo, hizo un mea culpa y fue contundente al reconocer que no debió reaccionar de forma provocadora.

Así fue el gesto de Horacio Melgarejo a los hinchas de Alianza Lima en Matute

“Me ganó un poco el nerviosismo. Quiero pedir disculpas a la gente de Alianza Lima, no tengo que reaccionar así, más allá de los insultos, escupitajos y un montón de cosas que me tiraron. Disculpas a la gente de Alianza, porque no corresponde hacer lo que hice . Ahora a seguir peleando y dejar a Cienciano lo más arriba posible. El objetivo principal es pedir disculpas al club, a su gente y al fútbol peruano”, sostuvo.

Sin embargo, el DT del ‘Papá’ también fue contundente al señalar que, si bien su reacción no fue la adecuada, tampoco agredió físicamente a ninguna persona. Además, recordó que durante el campeonato se han producido situaciones más graves, pero, según indicó, la prensa no les ha dado la misma cobertura.

“ Tampoco maté a nadie, pasaron cosas peores en estos meses y ustedes tampoco hablan tanto de eso. Pido disculpas a quien le tengo que pedir, pero hubo cosas más graves . Yo me correspondo a lo mío, pedir disculpas a la gente de Alianza y, a partir de ahí, ya no tengo más que hablar”, mencionó en conversación con ‘L1 Radio’.

Horacio Melgarejo dejó mensaje en redes sociales

De igual manera, Horacio Melgarejo utilizó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje textual tras la polémica generada por sus gestos. “A la hinchada de Cienciano: Hinchas de Cienciano, quiero hablarles de lo de anoche. Me equivoqué. Cuando me expulsaron, me fui caliente e hice un gesto que no tenía que hacer. No hay excusa. Les pido perdón a ustedes, y también a la gente de Alianza”, inició.

Mensaje de Horacio Melgarejo en sus redes sociales

“Este equipo hizo cosas muy lindas este año y no quiero que un error mío ensucie eso. Lo que más me importa ahora es que Cienciano termine el año clasificado a un torneo internacional, que es donde este club tiene que estar”, concluyó.

Franco Navarro y Franco Navarro Jr. fueron a increpar a Horacio Melgarejo

Otra de las situaciones que aumentaron la polémica fueron protagonizadas por Franco Navarro y su hijo Franco Navarro Mandayo. Los dirigentes de Alianza Lima fueron en busca de Horacio Melgarejo tras el final del partido con el fin de increparlo por sus gestos. Ante ello, la Policía tuvo que intervenir para salvaguardar la integridad del entrenador de Cienciano.