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Alianza Lima y la medida a tomar tras resolución contra Pablo Guede: "Tiene tres días"
Alianza Lima se enfoca en lo que será la recta final del Torneo Clausura. Sin embargo, también toma cartas en el asunto tras lo sucedido con su entrenador.
Hace unos días, se conoció que la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 notificó a Alianza Lima para citar a Pablo Guede, tras el incidente que protagonizó en el estadio Alberto Gallardo con Hernán Barcos. Luego de ello, se conoció la medida que tomará el elenco íntimo frente a esta resolución, en el caso que involucra a su DT.
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Alianza Lima y la medida a tomar tras resolución contra Pablo Guede
De acuerdo con la información proporcionada por el periodista Michael Succar, durante la emisión del programa Mano a Mano, desde la tienda íntima, se conoce que el descargo que tiene que dar Guede será de manera escrita, por lo que van a pedir celeridad en cuanto al veredicto final que tiene que emitir la Comisión Disciplinaria.
“Alianza fue notificado ayer en la noche. Tiene tres días para dar su descargo en escrito. Alianza está en la facultad de poder dar el descargo previamente. Y Alianza va a pedir que la respuesta definitiva, argumentará, seguramente defenderá a Guede, utilizará antecedentes de casos similares que podrían no haber sido sancionados, pero va a pedir una respuesta definitiva antes del fin de semana”, explicó el periodista.
De esta manera, Alianza Lima espera que en los próximos días se conozca el veredicto final de la Comisión Disciplinaria. No obstante, cabe recordar que uno de los antecedentes similares a esta situación fue el caso de Universitario, ocurrido en el mismo estadio, donde Jairo Concha y el técnico Javier Rabanal fueron sancionados. En aquella oportunidad, la resolución se dio a conocer dos semanas después de lo sucedido, por lo que el caso del elenco blanquiazul podría tener un plazo de espera similar.
¿Qué partidos le quedan a Alianza Lima?
Alianza Lima afrontará tres encuentros decisivos en el Torneo Clausura: primero, se medirá ante Cienciano este martes 3 de noviembre, luego enfrentará a Los Chankas y cerrará su calendario frente a FC Cajamarca. Además, todo apunta a que el conjunto blanquiazul disputará dos finales.
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