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Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO por Liga 1: pronóstico, horarios y canal de transmisión
Alianza Lima se enfrenta a Cienciano este martes 3 de noviembre en la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en el estadio Alejandro Villanueva.
Alianza Lima se enfrenta a Cienciano este martes 3 de noviembre, en partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Este duelo se jugará en el estadio Alejandro Villanueva y será transmitido por L1 MAX.
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Alianza Lima vs Cienciano: previa del partido
El cuadro blanquiazul debe ganar porque se juega su última chance de ser campeón del Torneo Clausura y coronarse campeón nacional sin necesidad de jugar los playoffs. Eso sí, al menos en La Victoria tienen ya asegurado su pase a la final directa.
Para este encuentro, seguirán siendo bajas Esteban Pávez y Paolo Guerrero, quienes vienen recuperándose de sendas lesiones. Otro elemento que es duda es Jairo Vélez, quien terminó golpeado el partido ante Cristal.
Alianza Lima se enfrenta a Cienciano por Liga
Por su parte, el ‘Papá de América’ necesita sumar tres puntos para mantenerse en posiciones de Copa Sudamericana. Cabe señalar que la última vez que jugaron, fue en el Apertura y Alianza Lima ganó 1-0 en Cusco con gol de Marco Huamán.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano?
- Perú, Colombia y Ecuador: 20.00 horas
- Bolivia y Venezuela: 21.00 horas
- Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 22.00 horas
- México y Honduras: 19.00 horas
- Estados Unidos: 20.00 horas (Miami y Nueva York / EST) y 17.00 horas (Los Ángeles / PST)
- España: 02.00 horas
¿Dónde ver Alianza Lima vs Cienciano?
El partido será transmitido por la señal de L1 MAX, canal disponible en diferentes operadores de TV como Movistar, DirecTV, Best Cable, Claro TV, WinTV, entre otros. Además, estará disponible ONLINE en plataformas de streaming como L1 MAX (antes L1 Play), Movistar TV App, DGO, Claro Video, TV 360 y Fanatiz.
¿Qué canal ver Alianza Lima vs Cienciano?
Conoce los canales de transmisión que debes sintonizar para acceder a L1 MAX, de acuerdo a tu operador de televisión por cable, y disfrutar el partido de Alianza Lima vs. Cienciano EN VIVO:
- Movistar TV: Canal 14 SD y 714 HD
- DirecTV: Canal 604 SD y 1604 HD
- Claro TV: Canal 10 SD y 510 HD
- Claro TV (fibra óptica/HFC): Canal 10 HD
- Best Cable: Canal 12
- Latin Cable: Canal 23 SD y 40.3 HD
- Cable Mundo Perú: Canal 3 SD y 3.3 HD
- Cable Visión Perú: Canal 49 SD y 49.1 HD
- Zapping: Canal 32
Alianza Lima vs Cienciano: pronóstico y cuotas de apuesta
Alianza Lima tiene un ligero favoritismo para imponerse a Cienciano, de acuerdo con las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.
|Casas
|Alianza Lima
|Empate
|Cienciano
|Te Apuesto
|1.46
|4.17
|7.40
|Betsson
|1.40
|4.55
|7.70
|Apuesta Total
|1.46
|4.13
|7.40
|Betano
|1.42
|4.60
|7.40
|Caliente
|1.40
|4.55
|8.50
Alianza Lima vs Cienciano: estadio
Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute
El partido de Alianza Lima vs Cienciano se juega en el estadio Alejandro Villanueva, recinto conocido como Matute y que cuenta con una capacidad para 33.938 espectadores.
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