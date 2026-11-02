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¿A qué hora juega Universitario vs Sport Boys y dónde ver partido pendiente del Torneo Clausura?

Conoce el día, hora y canal de transmisión para ver el partido de Universitario vs Sport Boys por la fecha pendiente del Torneo Clausura 2026.

Diego Medina
Universitario enfrentará a Sport Boys en un partido clave del Torneo Clausura.
Universitario enfrentará a Sport Boys en un partido clave del Torneo Clausura. | Foto: Composición LÍBERO.
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Llegó el momento de un partidazo en el Estadio Monumental para el choque entre Universitario vs Sport Boys por la fecha pendiente del Torneo Clausura 2026. Cada una de las hinchadas está a la expectativa de estos 90 minutos, por lo que te informamos el día, hora y canal de transmisión de este cotejo en Ate.

Así marcha la tabla de posiciones del Acumulado de la Liga 1 2026.

PUEDES VER: Tabla acumulada de la Liga 1 2026: así van las posiciones en la fecha 15 del Torneo Clausura

¿Cuándo juega Universitario vs Sport Boys?

El partido entre Universitario vs Sport Boys por la fecha pendiente del Torneo Clausura 2026 se juega este miércoles 4 de noviembre en el Estadio Monumental de Ate. Ambas escuadras saldrán al campo con la necesidad de los tres puntos, por lo que se espera un choque de mucha intensidad.

¿A qué hora juega Universitario vs Sport Boys?

Este duelo entre cremas y rosados inicia a partir de las 8.30 p. m. hora peruana. De igual manera, te informamos los horarios para los diferentes países del mundo:

  • México: 7.30 p. m.
  • Perú, Ecuador, Colombia: 8.30 p. m.
  • Venezuela, Bolivia: 9.30 p. m.
  • Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 10.30 p. m.

¿Dónde ver Universitario vs Sport Boys EN VIVO?

La transmisión del partido entre Universitario y Sport Boys será por la señal en vivo de L1 MAX a nivel nacional. Asimismo, tienes la opción por streaming para sintonizarlo por el aplicativo de DGO y Movistar TV App a través de tu PC, Smart TV y/o teléfono móvil.

Liga 1

Universitario tiene la oportunidad de ser líder absoluto del Torneo Clausura 2026.

Universitario y Sport Boys protagonizarán un atractivo duelo en el Estadio Monumental, donde ambos tienen importantes objetivos en juego por el Torneo Clausura 2026. El equipo crema, dirigido por Fabián Bustos, llega motivado tras vencer 3-1 a Atlético Grau y buscará una nueva victoria que le permita consolidarse en el primer lugar y acercarse al título del certamen. Por su parte, el cuadro rosado atraviesa un buen momento luego de derrotar 1-0 a Cusco FC en la altura y necesita sumar en Ate para escalar posiciones y mantenerse en la pelea por conseguir uno de los boletos a un torneo internacional.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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