Reimond Manco llenó de elogios a figura de Universitario: "Genera mucha admiración"

Reimond Manco destacó el aporte de un futbolista de Universitario en esta recta final del Torneo Clausura de la Liga 1 y consideró que su retorno al equipo coincidió con una notable evolución en el juego del conjunto crema. El exjugador también resaltó el respeto que despierta entre sus compañeros y cómo su actitud influye positivamente en el grupo. El jugador al que hizo mención el ex Jotita se trata de: Edison Flores.

Reimond Manco llenó de elogios a Edison Flores

Manco resaltó la influencia de Flores en el conjunto crema y afirmó que el regreso del volante ofensivo coincidió con una mejora en el rendimiento del equipo. El exfutbolista también describió el respeto que genera el futbolista crema entre sus compañeros y la manera en que su actitud impulsa al plantel.

"Flores tiene una influencia muy importante en el grupo de la 'U'. Cuando él no jugaba, el equipo no estaba bien. Volvió a jugar y todos subieron su nivel. Él genera mucho respeto y admiración en el plantel. Contagia al equipo”, explicó el ex PSV durante el programa Juego Cruzado.

Al explicar su punto, el ahora conductor contrastó el efecto que tendría una pérdida de balón del popular 'Orejas' con la de otro jugador. Como ejemplo, mencionó a Lisandro Alzugaray y a Jairo Concha, y sostuvo que el volante no correría con la misma intensidad para recuperar la pelota en ambos casos. "Por ejemplo, si juega Alzugaray y la pierde, Concha no va a correr lo mismo por él que por Flores", complementó.

Reimond Manco llenó de elogios a Edison Flores. Foto: composición Líbero/Denganche/IG

Rendimiento de Edison Flores en la Liga 1

En la Liga 1, Edison Flores ha disputado 19 partidos con Universitario, entre el Torneo Apertura y el Clausura. Durante sus participaciones, el 'Orejas' anotó cuatro goles y brindó cuatro asistencias, registrando un aporte de ocho participaciones directas en goles a lo largo de la temporada.