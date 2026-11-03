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DT de Universitario tomó categórica medida con Diego Romero para partido ante Sport Boys
Diego Romero fue cuestionado tras la victoria de Universitario y ahora se conoció que el técnico ha decidido tomar una firme postura con el portero para el duelo ante Sport Boys.
Universitario de Deportes se prepara para enfrentar a Sport Boys por su partido pendiente de la fecha 14 del Torneo Clausura. El cuadro crema busca una victoria que lo lleve al liderato del campeonato, aunque la expectativa de los hinchas está en saber si Diego Romero volverá a ser titular luego de las críticas en su contra.
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DT de Universitario tomó categórica medida con Diego Romero
El portero merengue ha sido señalado por un sector de la hinchada debido a sus actuaciones a lo largo de la temporada, y su error en el gol de Atlético Grau aumentó las críticas por su rendimiento. Ante ello, Gustavo Peralta reveló nuevos detalles sobre el futuro del guardameta en Universitario.
Según indicó el comunicador durante el programa ‘Modo Fútbol’, Diego Romero recibió el respaldo de sus compañeros durante el entretiempo del partido, así como el del comando técnico. En ese sentido, reveló que el DT Fabián Bustos ha decidido mantenerlo en el once titular para el partido ante Sport Boys.
Diego Romero seguirá siendo titular en Universitario
“Diego Romero hablaba del error (ante Atlético Grau) y lo asumía. En ese momento, dice que habló con los compañeros en el entretiempo y lo respaldaron. Fue respaldado por el plantel, los compañeros y el comando técnico. Entiendo que hay gente que exige su suplencia, pero Fabián Bustos no va a cambiar, va a continuar en el arco. Le han dado su confianza”, sostuvo.
El periodista deportivo hizo especial hincapié en que el estratega argentino no modificará su oncena y le ha reiterado su plena confianza en el guardameta nacional. De esta forma, el guardameta se perfila para seguir como titular hasta el final de la temporada.
Números de Diego Romero en Universitario
El guardameta de 25 años ha sido visto como el titular principal de Universitario durante esta temporada. En cuanto a sus registros, Diego Romero acumula 25 encuentros disputados y ha recibido 29 goles. Además, solo ha podido dejar su arco invicto en siete ocasiones.
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