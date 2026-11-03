Carlos Zambrano rotundo contra el arbitraje previo al partido contra Universitario: "Favoreciendo"

Uno de los duelos más destacados de la semana será el Universitario vs Sport Boys por el partido pendiente de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Previo a este duelo, Carlos Zambrano se refirió a las polémicas arbitrales que se produjeron en el último partido de los cremas y fue contundente al señalar que han sido favorecidos.

Carlos Zambrano rotundo contra el arbitraje previo al partido contra Universitario

Durante una conversación con el programa ‘TrivuTV’, le consultaron al defensa de Sport Boys por una jugada protagonizada por Gianluca Lapadula en el partido ante Atlético Grau, en la que terminó pisando la rodilla de un defensor rival. Ante ello, Carlos Zambrano fue contundente al señalar que el delantero tuvo que ser expulsado.

Según indicó el ‘Kaiser’, la acción se produjo sin mala intención, pero tuvo la fuerza suficiente para ser castigada con una tarjeta roja. En esa línea, hizo hincapié en que los árbitros estarían favoreciendo a Universitario con sus decisiones. Además, recordó una jugada similar de Alex Valera que tampoco fue sancionada.

Así fue la polémica acción de Gianluca Lapadula ante Atlético Grau

“Sé que fue sin mala intención porque conozco a Lapadula, pero lamentablemente eso es una roja totalmente. Es roja para mí y para cualquiera. Al final, casual o no, las cámaras o las fotos hablan por sí solo. Y ha habido jugadas no tan fuertes como esas que se han sancionado con tarjeta roja. Lamentablemente, una vez más creo que parece como que sí estuvieran favoreciendo a la ‘U’. Antes del clásico también vi la jugada de Valera, que también era para roja tranquilamente y no las sancionan; es rarísimo . Bueno, lamentablemente tenemos que convivir con esto y ni calentarse porque eso escapa de nuestras manos”, sostuvo.

Del mismo modo, el ‘León’ indicó que, a lo largo del campeonato, las jugadas que generan dudas en los árbitros han terminado favoreciendo a la escuadra merengue.



“Lamentablemente, las imágenes a veces hablan por sí solas y, siendo realista y sincero, como siempre lo he sido, casi nunca lo han perjudicado a la ‘U’. O sea, todas las acciones dudosas han sido a favor de la ‘U’ . Como esta, que totalmente para mí es una roja, sea quien sea, sea Lapadula, sea otro jugador, para mí es roja”, remarcó.

¿Cuándo juegan Universitario vs Sport Boys?

El partido entre Universitario vs Sport Boys está programado para disputarse este miércoles 4 de noviembre. Este partido es válido por la fecha 14; se disputará en el Estadio Monumental de Ate y promete ser vital de cara a la pelea por el título del Torneo Clausura 2026.