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Gustavo Dulanto, ex Universitario, sorprende con fuerte mensaje: "Damos el batacazo en el Monumental"

"Yo soy rosado", indicó Gustavo Dulanto para asegurar que Sport Boys dará todo de sí en busca del triunfo ante Universitario en el Estadio Monumental.

Diego Medina
Gustavo Dulanto, ex Universitario, sorprende con mensaje previo a partido de Sport Boys en el Monumental.
Gustavo Dulanto, ex Universitario, sorprende con mensaje previo a partido de Sport Boys en el Monumental. | Foto: Captura Raúl Chávez
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No falta mucho para lo que será el partido entre Universitario vs Sport Boys en el Estadio Monumental por el Torneo Clausura 2026. Uno de los jugadores que genera expectativa en este choque es Gustavo Dulanto, quien pertenece al cuadro crema pero que defiende los colores rosados al estar en condición de préstamo. Este central no calló en la antesala y dio fuerte advertencia al conjunto merengue.

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Gustavo Dulanto, ex Universitario, da fuerte mensaje

En una entrevista con el periodista Raúl Chávez, el futbolista de 31 años declaró en la previa del cotejo pendiente por el Torneo Clausura. Dulanto confía en la capacidad de sus compañeros para dar el golpe en el Monumental y obtener tres puntos claves que le permitan soñar con los puestos para clasificación a un certamen internacional.

Pese a que el dueño de su pase es Universitario, Gustavo Dulanto deja en claro que es "rosado" y que será un hincha de Boys para que logren vencer a los merengues en su casa.

"El miércoles damos el batacazo ahí en el Monumental. Desde principio de año que tomé la decisión de venir al Boys. Sé muy bien en el equipo que estoy. La grandeza que tiene este club. El miércoles voy a ser un hincha más de Sport Boys del Callao. Yo soy rosado. Mi pasado es mi pasado y yo me debo a Sport Boys y acá estoy contento", manifestó Gustavo Dulanto.

(VIDEO: Raúl Chávez)

Gustavo Dulanto no jugará contra Universitario

Sport Boys no podrá contar con Gustavo Dulanto para el partido ante Universitario de Deportes en el Estadio Monumental. El defensor tiene una cláusula en el contrato que no puede jugar contra el club que es dueño de su pase. Dado este panorama, el combinado rosado tendrá que ver otras alternativas para su alineación en Ate.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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