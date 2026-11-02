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Si el Torneo Clausura acabase hoy: así se definiría el título de la Liga 1 2026

¿Cómo se definirá el título de la Liga 1 2026? A continuación, te detallamos si habrán semifinales o final directa en el fútbol peruano.

Gary Huaman
Sporting Cristal, Alianza Lima y Universitario definirían el título.
Sporting Cristal, Alianza Lima y Universitario definirían el título. | Foto: composición Líbero
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A falta de dos fechas para que acabe el Torneo Clausura 2026, Sporting Cristal se adueñó del primer lugar de la tabla de posiciones con 31 unidades, superando a Sport Huancayo por diferencia de goles y un punto más que Universitario de Deportes. Es preciso resaltar que los merengues tienen un partido pendiente ante Sport Boys este miércoles.

Deportivo Binacional jugará la Liga 1 2027.

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En caso de que termine el Torneo Clausura ahora con los celestes en el primer lugar, habrá semifinales para definir al rival que enfrentará Alianza Lima en la final de la Liga 1 2026, pues los blanquiazules ganaron el Apertura y terminaron como líderes de la tabla acumulada.

En el caso de Sporting Cristal, al no haber alcanzado los dos primeros lugares del acumulado, deberá enfrentar a Universitario de Deportes en semifinales de ida y vuelta.

Tabla de posiciones del acumulado de la Liga 1 2026

PuestoEQUIPOSPJDGPUNTOS
1Alianza Lima312965
2Universitario312059
3FBC Melgar321754
4Deportivo Garcilaso321554
5Cusco FC32251
6Sporting Cristal321550
7Cienciano311050
8Alianza Atlético32349
9Sport Huancayo32-247
10Los Chankas32-1247
11Juan Pablo II32-1041
12Sport Boys31240
13Comerciantes Unidos31-335
14Atlético Grau32-1234
15ADT31-1029
16CD Moquegua32-2129
17FC Cajamarca32-2126
18UTC31-2013

¿Cuándo se juegan los playoffs de la Liga 1 2026?

  • Semifinales de ida: 28 o 29 de noviembre de 2026
  • Semifinales de vuelta: 3 o 4 de diciembre de 2026
  • Final de ida: 8 de diciembre de 2026
  • Final de vuelta: 13 de diciembre de 2026

¿Cuándo se juegan los playoffs si hay final directa?

  • Final de ida: 29 de noviembre de 2026
  • Final de vuelta: 6 de diciembre de 2026
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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