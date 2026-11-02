Si el Torneo Clausura acabase hoy: así se definiría el título de la Liga 1 2026

A falta de dos fechas para que acabe el Torneo Clausura 2026, Sporting Cristal se adueñó del primer lugar de la tabla de posiciones con 31 unidades, superando a Sport Huancayo por diferencia de goles y un punto más que Universitario de Deportes. Es preciso resaltar que los merengues tienen un partido pendiente ante Sport Boys este miércoles.

En caso de que termine el Torneo Clausura ahora con los celestes en el primer lugar, habrá semifinales para definir al rival que enfrentará Alianza Lima en la final de la Liga 1 2026, pues los blanquiazules ganaron el Apertura y terminaron como líderes de la tabla acumulada.

En el caso de Sporting Cristal, al no haber alcanzado los dos primeros lugares del acumulado, deberá enfrentar a Universitario de Deportes en semifinales de ida y vuelta.

Tabla de posiciones del acumulado de la Liga 1 2026

Puesto EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1 Alianza Lima 31 29 65 2 Universitario 31 20 59 3 FBC Melgar 32 17 54 4 Deportivo Garcilaso 32 15 54 5 Cusco FC 32 2 51 6 Sporting Cristal 32 15 50 7 Cienciano 31 10 50 8 Alianza Atlético 32 3 49 9 Sport Huancayo 32 -2 47 10 Los Chankas 32 -12 47 11 Juan Pablo II 32 -10 41 12 Sport Boys 31 2 40 13 Comerciantes Unidos 31 -3 35 14 Atlético Grau 32 -12 34 15 ADT 31 -10 29 16 CD Moquegua 32 -21 29 17 FC Cajamarca 32 -21 26 18 UTC 31 -20 13

¿Cuándo se juegan los playoffs de la Liga 1 2026?

Semifinales de ida: 28 o 29 de noviembre de 2026

28 o 29 de noviembre de 2026 Semifinales de vuelta: 3 o 4 de diciembre de 2026

3 o 4 de diciembre de 2026 Final de ida: 8 de diciembre de 2026

8 de diciembre de 2026 Final de vuelta: 13 de diciembre de 2026

¿Cuándo se juegan los playoffs si hay final directa?