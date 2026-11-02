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Si el Torneo Clausura acabase hoy: así se definiría el título de la Liga 1 2026
¿Cómo se definirá el título de la Liga 1 2026? A continuación, te detallamos si habrán semifinales o final directa en el fútbol peruano.
A falta de dos fechas para que acabe el Torneo Clausura 2026, Sporting Cristal se adueñó del primer lugar de la tabla de posiciones con 31 unidades, superando a Sport Huancayo por diferencia de goles y un punto más que Universitario de Deportes. Es preciso resaltar que los merengues tienen un partido pendiente ante Sport Boys este miércoles.
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En caso de que termine el Torneo Clausura ahora con los celestes en el primer lugar, habrá semifinales para definir al rival que enfrentará Alianza Lima en la final de la Liga 1 2026, pues los blanquiazules ganaron el Apertura y terminaron como líderes de la tabla acumulada.
En el caso de Sporting Cristal, al no haber alcanzado los dos primeros lugares del acumulado, deberá enfrentar a Universitario de Deportes en semifinales de ida y vuelta.
Tabla de posiciones del acumulado de la Liga 1 2026
|Puesto
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1
|Alianza Lima
|31
|29
|65
|2
|Universitario
|31
|20
|59
|3
|FBC Melgar
|32
|17
|54
|4
|Deportivo Garcilaso
|32
|15
|54
|5
|Cusco FC
|32
|2
|51
|6
|Sporting Cristal
|32
|15
|50
|7
|Cienciano
|31
|10
|50
|8
|Alianza Atlético
|32
|3
|49
|9
|Sport Huancayo
|32
|-2
|47
|10
|Los Chankas
|32
|-12
|47
|11
|Juan Pablo II
|32
|-10
|41
|12
|Sport Boys
|31
|2
|40
|13
|Comerciantes Unidos
|31
|-3
|35
|14
|Atlético Grau
|32
|-12
|34
|15
|ADT
|31
|-10
|29
|16
|CD Moquegua
|32
|-21
|29
|17
|FC Cajamarca
|32
|-21
|26
|18
|UTC
|31
|-20
|13
¿Cuándo se juegan los playoffs de la Liga 1 2026?
- Semifinales de ida: 28 o 29 de noviembre de 2026
- Semifinales de vuelta: 3 o 4 de diciembre de 2026
- Final de ida: 8 de diciembre de 2026
- Final de vuelta: 13 de diciembre de 2026
¿Cuándo se juegan los playoffs si hay final directa?
- Final de ida: 29 de noviembre de 2026
- Final de vuelta: 6 de diciembre de 2026
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