- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Huancayo
- Cristal vs Cienciano
- Barcelona vs Villarreal
- Tabla Clausura
- Acumulado Liga 1
- Alianza vs Universitario F.
- Liga Peruana de Vóley
Martín Távara rompió en llanto y dejó entrever que se va de Sporting Cristal: “Cerrando una etapa”
¡Duras palabras! El mediocampista de 27 años dejó unas sorpresivas declaraciones tras la victoria rimense ante el 'Papá', señalando que está cerrando una etapa.
Sporting Cristal consiguió una importante victoria ante Cienciano por la última fecha del Torneo Clausura. El elenco cervecero goleó 4-1 al 'Papá', en un encuentro donde una de las grandes figuras fue Martín Távara, quien estuvo a punto de anotar un golazo de tiro libre. Sin embargo, tras el partido, el volante dejó unas sorpresivas palabras entre lágrimas que asombraron a la hinchada celeste.
PUEDES VER: Sporting Cristal goleó 4-1 a Cienciano en el cierre del Clausura y se queda fuera de los playoffs
Martín Távara rompió en llanto y dejó entrever que se va de Sporting Cristal
En el postpartido, durante una conversación con L1 MAX, el mediocampista de 27 años fue consultado sobre el motivo por el cual lloró al finalizar el encuentro en el Rímac. Ante ello, señaló que ya cerró su etapa en el club y manifestó que muy pronto se conocerá su posible próximo destino.
"Nada, estoy cerrando una etapa con el club. Una etapa de muchas cosas buenas y así como cometí errores, tengo que asumir y muy contento por eso, como terminé el año. con mi familia y a toda la hinchada. Ya luego se van a enterar", señaló.
Martín Távara anunció su salida de Sporting Cristal. Foto: IG
Martín Távara sobre que Sporting Cristal quede fuera de las semifinales de la Liga 1
En otro momento de la conversación, Martín Távara habló luego de que Sporting Cristal quedó fuera de la pelea por la Liga 1, señalando que a pesar del esfuerzo de los celestes, no dependían de ellos mismos.
"Fue una semana muy dura, porque no dependíamos de nosotros mismos. Sabíamos que íbamos a hacer nuestro trabajo, pero como tú lo dices, no se dieron los resultados y después nos vamos contentos. Creo que el equipo hizo un buen Clausura, por eso la gente de repente está enojada, pero hay otros que nos aplauden y saben lo que hemos hecho y más que todo de local".
¿A dónde se irá Martín Távara?
Por el momento, no se ha confirmado cuál será el próximo destino de Martín Távara. Sin embargo, en los últimos meses han surgido informaciones sobre el interés de clubes del extranjero, principalmente de mercados como Brasil y México. Incluso, anteriormente se habló de posibles ofertas provenientes de Argentina. Aunque de momento, no hay nada confirmado.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.
PRECIOS/ 19.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90