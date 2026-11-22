Sporting Cristal consiguió una importante victoria ante Cienciano por la última fecha del Torneo Clausura. El elenco cervecero goleó 4-1 al 'Papá', en un encuentro donde una de las grandes figuras fue Martín Távara, quien estuvo a punto de anotar un golazo de tiro libre. Sin embargo, tras el partido, el volante dejó unas sorpresivas palabras entre lágrimas que asombraron a la hinchada celeste.

Martín Távara rompió en llanto y dejó entrever que se va de Sporting Cristal

En el postpartido, durante una conversación con L1 MAX, el mediocampista de 27 años fue consultado sobre el motivo por el cual lloró al finalizar el encuentro en el Rímac. Ante ello, señaló que ya cerró su etapa en el club y manifestó que muy pronto se conocerá su posible próximo destino.

" Nada, estoy cerrando una etapa con el club. Una etapa de muchas cosas buenas y así como cometí errores, tengo que asumir y muy contento por eso, como terminé el año. con mi familia y a toda la hinchada. Ya luego se van a enterar ", señaló.

Martín Távara anunció su salida de Sporting Cristal. Foto: IG

Martín Távara sobre que Sporting Cristal quede fuera de las semifinales de la Liga 1

En otro momento de la conversación, Martín Távara habló luego de que Sporting Cristal quedó fuera de la pelea por la Liga 1, señalando que a pesar del esfuerzo de los celestes, no dependían de ellos mismos.

"Fue una semana muy dura, porque no dependíamos de nosotros mismos. Sabíamos que íbamos a hacer nuestro trabajo, pero como tú lo dices, no se dieron los resultados y después nos vamos contentos. Creo que el equipo hizo un buen Clausura, por eso la gente de repente está enojada, pero hay otros que nos aplauden y saben lo que hemos hecho y más que todo de local".

¿A dónde se irá Martín Távara?

Por el momento, no se ha confirmado cuál será el próximo destino de Martín Távara. Sin embargo, en los últimos meses han surgido informaciones sobre el interés de clubes del extranjero, principalmente de mercados como Brasil y México. Incluso, anteriormente se habló de posibles ofertas provenientes de Argentina. Aunque de momento, no hay nada confirmado.