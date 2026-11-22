Universitario de Deportes cayó goleado 4-1 frente a Sport Huancayo en un encuentro en el que los futbolistas cremas no mostraron capacidad para conservar una victoria ni para rescatar un empate. A raíz de ello, Álex Valera salió al frente y lanzó un rotundo comentario sobre el rendimiento de sus compañeros de equipo.

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Álex Valera arremetió contra el rendimiento de los jugadores de Universitario tras perder ante Sport Huancayo

Ante las cámaras de L1MAX, Valera optó por no guardar silencio tras la amplia derrota que sufrió Universitario frente al conjunto huancaíno. Señaló que, al igual que él, todo el plantel tuvo una mala actuación y ofreció disculpas a los aficionados que viajaron hasta Huancayo para acompañar al equipo.

Asimismo, el atacante del conjunto crema felicitó a Sport Huancayo por conquistar el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y afirmó que ahora se alistan física y mentalmente para volver a enfrentarlo en semifinales y alcanzar la final ante Alianza Lima.

“Primero felicitar a Huancayo por este clausura. Hizo una gran campaña. Merecido su campeonato. Jugamos un partido, no lo quiero decir, pero horrible. Molesto. A pesar que tenemos una oportunidad más, creo que el partido para mí y para todos fue horrible. Ahora volvernos a encontrar la otra semana con ellos. Enfocarnos en lo que queda”, aseguró.

“Le pido muchas disculpas porque creo que no se merecen que hayan venido desde tan lejos para darles este espectáculos. Les pido disculpas y hoy fue un malo de nosotros y creo que la otra semana se pueda mejorar”, finalizó.

¿Cuándo juegan Universitario y Sport Huancayo por las semifinales de la Liga 1 2026?

El partido de ida de las semifinales entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo se jugará el domingo 29 de noviembre a las 3:00 en el Estadio IPD de Huancayo. El encuentro de vuelta está programado para el viernes 4 de diciembre a las 8:30 p.m. en el Estadio Monumental.