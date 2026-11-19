Los clubes Alianza Lima vs. Atenea juegan EN VIVO este domingo un partido llamativo por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027 en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Una derrota puede complicar los objetivos de cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio peruano, la transmisión estará a cargo de Latina TV. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

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Será la quinta ocasión en la que Alianza Lima y el Club Atlético Atenea se enfrenten en la Liga Peruana de Vóley. El balance favorece de forma clara al cuadro blanquiazul, que ganó los cuatro duelos anteriores con marcadores de 3-0, salvo el último compromiso, que terminó 3-2.

Según la clasificación de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027, Alianza Lima ocupa el segundo lugar con 13 puntos, a dos del líder San Martín de Porres. En tanto, Atenea marcha en la quinta posición y aún conserva opciones de avanzar a la siguiente fase del certamen.

Alianza Lima vs. Atenea: horario del partido de vóley

Si sigues la Liga Peruana de Vóley 2026-2027 y quieres ver el choque entre Alianza Lima y Atenea por la sexta jornada, a continuación te dejamos los horarios en distintos países:

México y Centroamérica: 17:30 horas

Perú, Colombia y Ecuador: 18:30 horas

Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 18:30 horas

Bolivia y Venezuela: 19:30 horas

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 20:30 horas

España: 00:30 horas (del lunes 23)

¿Dónde ver Alianza Lima vóley vs. Atenea?

Si deseas seguir EN VIVO ONLINE GRATIS el partido de Alianza Lima vs. Atenea, por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027, tendrás que ver Latina TV, canal que se transmite por la señal 2 SD; además de su página web y aplicación oficial.

Vale precisar que los fanáticos de este deporte también tendrán la opción de seguir las incidencias de este encuentro de manera gratuita mediante el fan page oficial de Facebook de la Liga Peruana de Vóley.

Alianza Lima vs. Atenea: entradas para el partido de vóley