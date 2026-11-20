En el sorteo anterior de la Lotería de Boyacá, se entregó el esperado Premio Mayor de $15.000 millones de pesos colombianos. ¿La fortuna volverá a sonreírles a los participantes esta noche? Si tienes pensado jugar, aquí encontrarás todos los detalles que necesitas: revisa las estadísticas, consulta el horario y acompaña nuestra cobertura EN VIVO para conocer los resultados y números ganadores.

Resultados Lotería de Boyacá de HOY, sábado 21 de noviembre: números del premio mayor 21:17 ¿Cómo se gana la Lotería de Boyacá? Para ganar la Lotería de Boyacá, debes comprar un billete o una fracción y acertar las cifras del resultado ganador, según la modalidad del premio. El sorteo ofrece diferentes oportunidades de obtener dinero, desde el Premio Mayor hasta los premios secos y las aproximaciones. 20:54 Estadística de la Lotería de Boyacá Primera cifra: 8, con 126 apariciones.

Segunda cifra: 2, con 133 apariciones.

Tercera cifra: 3, con 124 apariciones.

Cuarta cifra: 8, con 115 apariciones. 20:25 ¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá? La Lotería de Boyacá juega todos los sábados a las 10:42 p. m. (hora de Colombia). Este sábado 21 de noviembre de 2026 corresponde al sorteo 4651. 20:22 ¡Bienvenidos! Esta noche conoceremos los resultados oficiales de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 21 de noviembre de 2026, incluido el esperado número ganador del Premio Mayor de $15.000 millones de pesos colombianos. Sigue nuestra transmisión minuto a minuto.

Últimos resultados de la Lotería de Boyacá del sábado 14 de noviembre

En la más reciente edición del sorteo Lotería de Boyacá, el premio mayor de $15.000 millones cayó por tercera vez en este 2026. El ganador se ubica en Pitalito, Huila. Los números que salieron son:

Número ganador: 4483

Serie: 012

Por tercera vez este año, el Premio Mayor de la Lotería de Boyacá tiene ganador.

¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá de hoy?

El premio mayor de la Lotería de Boyacá de hoy, sábado 21 de noviembre, correspondiente al sorteo 4651, asciende a $15.000 millones. Además, los participantes tendrán la oportunidad de ganar una camioneta Toyota RAV4 híbrida en un lanzamiento adicional y un bono prenavideño de $200 millones.

¿Cómo reclamar el premio mayor de la Lotería de Boyacá?

Para reclamar el premio mayor de la Lotería de Boyacá, el ganador debe conservar su billete original y verificar que coincida con el número y la serie premiados. En el sorteo 4650, realizado el sábado 14 de noviembre de 2026, el número ganador fue el 4483 de la serie 012, que entregó un premio mayor de $15.000 millones a un afortunado de Pitalito, Huila.

Como el premio mayor de $15.000 millones, el ganador debe presentar el billete original en las oficinas de la Lotería de Boyacá, ubicadas en la calle 19 N.° 9-35, piso 3, en Tunja. También puede iniciar el trámite en una agencia distribuidora autorizada si reside fuera de esta ciudad.

Para cobrarlo, deberá presentar el billete diligenciado al respaldo, copia de su documento de identidad, RUT y una certificación bancaria con una antigüedad no mayor a 30 días. El pago se realiza mediante transferencia electrónica, previa verificación de autenticidad y cumplimiento de los requisitos. La entidad dispone de un plazo máximo de un mes para efectuar el pago.