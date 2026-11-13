Lotería de Boyacá HOY, sábado 14 de noviembre EN VIVO: resultados, números ganadores y premio mayor del último sorteo

La expectativa crece entre los participantes ante el nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 14 de noviembre. En esta transmisión EN VIVO, descubre cuál es el número ganador, su respectiva serie y los resultados oficiales del último sorteo. Además, conoce si hubo afortunados con el anhelado Premio Mayor de $15.000 millones y comprueba si tu billete resultó ganador.

Resultados Lotería de Boyacá de HOY, sábado 14 de noviembre: ver los números ganadores 21:54 ¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá? La Lotería de Boyacá juega todos los sábados a las 10:30 p. m. (hora de Colombia). Sin embargo, la transmisión del Premio Mayor está programada para las 10:42 p. m. 21:32 Premio extra de la Lotería de Boyacá La emoción del sorteo llega con una sorpresa especial para los participantes: un regalo anticipado que trae consigo un lanzamiento adicional por un BONO DE $50 millones. Esta oportunidad extra de la Lotería de Boyacá aumenta la expectativa entre los jugadores. 21:10 ¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá? El Premio Mayor de la Lotería de Boyacá es de $15.000 millones de pesos colombianos (valor bruto). 20:48 Bienvenidos Esta noche te acompañamos con la transmisión EN VIVO del último sorteo de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 14 de noviembre, donde conocerás el número ganador del Premio Mayor, los resultados de los secos y las respectivas series.

Últimos resultados de la Lotería de Boyacá del sábado 7 de noviembre

El resultado de la Lotería de Boyacá del sábado 7 de noviembre de 2026, correspondiente al sorteo 4649, dejó como ganador del premio mayor de $15.000 millones de pesos colombianos al siguiente número:

Números ganadores: 1552

Serie: 312

Secos de la Lotería de Boyacá

Premio Fortuna: $1.000 millones.

$1.000 millones. Premio Alegría: $400 millones.

$400 millones. Premio Ilusión: $300 millones.

$300 millones. Premio Esperanza: $100 millones.

$100 millones. Premio Berraquera: $50 millones.

$50 millones. Premio Optimismo: $20 millones.

$20 millones. Premio Valentía: $10 millones.

¿Dónde comprar boletos de la Lotería de Boyacá?

Los boletos de la Lotería de Boyacá se pueden comprar de manera presencial o por internet, a través de los canales habilitados para su comercialización en Colombia. Estas son las principales opciones: