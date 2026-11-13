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Lotería de Boyacá HOY, sábado 14 de noviembre EN VIVO: resultados, números ganadores y premio mayor del último sorteo
Mira los resultados de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 14 de noviembre, el número ganador, la serie y los detalles del premio mayor de $15.000 millones.
MOMENTOS DESTACADOS
¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?
La Lotería de Boyacá juega todos los sábados a las 10:30 p. m. (hora de Colombia). Sin embargo, la transmisión del Premio Mayor está programada para las 10:42 p. m.
¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá?
El Premio Mayor de la Lotería de Boyacá es de $15.000 millones de pesos colombianos (valor bruto).
La expectativa crece entre los participantes ante el nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 14 de noviembre. En esta transmisión EN VIVO, descubre cuál es el número ganador, su respectiva serie y los resultados oficiales del último sorteo. Además, conoce si hubo afortunados con el anhelado Premio Mayor de $15.000 millones y comprueba si tu billete resultó ganador.
PUEDES VER: Resultados Sinuano Noche de HOY, sábado 14 de noviembre EN VIVO: números ganadores del sorteo
Resultados Lotería de Boyacá de HOY, sábado 14 de noviembre: ver los números ganadores
¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?
La Lotería de Boyacá juega todos los sábados a las 10:30 p. m. (hora de Colombia). Sin embargo, la transmisión del Premio Mayor está programada para las 10:42 p. m.
Premio extra de la Lotería de Boyacá
La emoción del sorteo llega con una sorpresa especial para los participantes: un regalo anticipado que trae consigo un lanzamiento adicional por un BONO DE $50 millones. Esta oportunidad extra de la Lotería de Boyacá aumenta la expectativa entre los jugadores.
¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá?
El Premio Mayor de la Lotería de Boyacá es de $15.000 millones de pesos colombianos (valor bruto).
Bienvenidos
Esta noche te acompañamos con la transmisión EN VIVO del último sorteo de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 14 de noviembre, donde conocerás el número ganador del Premio Mayor, los resultados de los secos y las respectivas series.
Últimos resultados de la Lotería de Boyacá del sábado 7 de noviembre
El resultado de la Lotería de Boyacá del sábado 7 de noviembre de 2026, correspondiente al sorteo 4649, dejó como ganador del premio mayor de $15.000 millones de pesos colombianos al siguiente número:
- Números ganadores: 1552
- Serie: 312
Secos de la Lotería de Boyacá
- Premio Fortuna: $1.000 millones.
- Premio Alegría: $400 millones.
- Premio Ilusión: $300 millones.
- Premio Esperanza: $100 millones.
- Premio Berraquera: $50 millones.
- Premio Optimismo: $20 millones.
- Premio Valentía: $10 millones.
¿Dónde comprar boletos de la Lotería de Boyacá?
Los boletos de la Lotería de Boyacá se pueden comprar de manera presencial o por internet, a través de los canales habilitados para su comercialización en Colombia. Estas son las principales opciones:
- Puntos de venta autorizados: establecimientos y distribuidores oficiales de la Lotería de Boyacá.
- Vendedores de lotería: puedes adquirir tu billete con loteros debidamente acreditados.
- SuperGIROS, Paga Todo y Efecty: consulta la disponibilidad en sus puntos habilitados.
- Compra por internet: ingresa a la página oficial de la Lotería de Boyacá y selecciona la opción de compra en línea.
- Plataformas digitales: también puedes comprar mediante Lottired y Loti, según las opciones habilitadas.
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