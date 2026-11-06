Lotería de Boyacá hoy, sábado 7 de noviembre EN VIVO: RESULTADO del último sorteo y PREMIO MAYOR

Mira los RESULTADOS de la Lotería de Boyacá del nuevo sorteo HOY, sábado 7 de noviembre de 2026. Revisa EN VIVO el número ganador del premio mayor, los últimos resultados y todos los detalles de esta esperada jornada de juegos de azar que pone en juego $15.000 millones.

Resultados Lotería de Boyacá de hoy sábado 7 de noviembre: ver números ganadores 21:29 ¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá? El premio mayor de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 7 de noviembre de 2026, correspondiente al sorteo N.° 4650, es de $15.000 millones.

21:01 A qué hora juega la Lotería de Boyacá La Lotería de Boyacá de HOY, sábado 7 de noviembre de 2026, juega a las 10:30 p. m., mientras que la transmisión del premio mayor está programada para las 10:42 p. m. (hora de Colombia). 20:57 ¡Bienvenidos! Sigue EN VIVO todos los detalles de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 7 de noviembre de 2026 y descubre cuál será el número ganador del premio mayor.

¿Cómo se juega la Lotería de Boyacá?

Participar en la Lotería de Boyacá es sencillo. Los jugadores deben comprar un billete o fracción, elegir o adquirir un número de cuatro cifras y esperar el sorteo para comprobar si coinciden con los números ganadores.