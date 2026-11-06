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Lotería de Boyacá hoy, sábado 7 de noviembre EN VIVO: RESULTADO del último sorteo y PREMIO MAYOR

Estos son los resultados de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 7 de noviembre de 2026 y conoce cuáles son los números ganadores del premio mayor. ¡Suerte!

Angie De La Cruz
Revisa los resultados del último sorteo de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 7 de noviembre de 2026.
Revisa los resultados del último sorteo de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 7 de noviembre de 2026. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz

MOMENTOS DESTACADOS

21:01

A qué hora juega la Lotería de Boyacá

La Lotería de Boyacá de HOY, sábado 7 de noviembre de 2026, juega a las 10:30 p. m., mientras que la transmisión del premio mayor está programada para las 10:42 p. m. (hora de Colombia).

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Mira los RESULTADOS de la Lotería de Boyacá del nuevo sorteo HOY, sábado 7 de noviembre de 2026. Revisa EN VIVO el número ganador del premio mayor, los últimos resultados y todos los detalles de esta esperada jornada de juegos de azar que pone en juego $15.000 millones.

Consulta los resultados del último sorteo Sinuano Día y Noche del 6 de noviembre

PUEDES VER: Resultados Sinuano Día y Noche viernes 6 de noviembre: cómo jugó y números ganadores

Resultados Lotería de Boyacá de hoy sábado 7 de noviembre: ver números ganadores

21:29
7/11/2026

¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá?

El premio mayor de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 7 de noviembre de 2026, correspondiente al sorteo N.° 4650, es de $15.000 millones.

Lotería de Boyacá


21:01
7/11/2026

A qué hora juega la Lotería de Boyacá

La Lotería de Boyacá de HOY, sábado 7 de noviembre de 2026, juega a las 10:30 p. m., mientras que la transmisión del premio mayor está programada para las 10:42 p. m. (hora de Colombia).

20:57
7/11/2026

¡Bienvenidos!

Sigue EN VIVO todos los detalles de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 7 de noviembre de 2026 y descubre cuál será el número ganador del premio mayor.

¿Cómo se juega la Lotería de Boyacá?

Participar en la Lotería de Boyacá es sencillo. Los jugadores deben comprar un billete o fracción, elegir o adquirir un número de cuatro cifras y esperar el sorteo para comprobar si coinciden con los números ganadores.

  • Compra tu billete: adquiere un billete de la Lotería de Boyacá en puntos de venta autorizados o a través de sus canales oficiales.
  • Elige tu número: cada billete tiene un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999.
  • Revisa la serie: además del número, el billete cuenta con una serie que también debes verificar.
  • Espera el sorteo: la Lotería de Boyacá realiza sus sorteos los sábados.
  • Consulta los resultados: compara las cuatro cifras y la serie de tu billete con los resultados oficiales para saber si ganaste.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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