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Lotería de Boyacá hoy, sábado 7 de noviembre EN VIVO: RESULTADO del último sorteo y PREMIO MAYOR
Estos son los resultados de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 7 de noviembre de 2026 y conoce cuáles son los números ganadores del premio mayor. ¡Suerte!
MOMENTOS DESTACADOS
A qué hora juega la Lotería de Boyacá
La Lotería de Boyacá de HOY, sábado 7 de noviembre de 2026, juega a las 10:30 p. m., mientras que la transmisión del premio mayor está programada para las 10:42 p. m. (hora de Colombia).
Mira los RESULTADOS de la Lotería de Boyacá del nuevo sorteo HOY, sábado 7 de noviembre de 2026. Revisa EN VIVO el número ganador del premio mayor, los últimos resultados y todos los detalles de esta esperada jornada de juegos de azar que pone en juego $15.000 millones.
Resultados Lotería de Boyacá de hoy sábado 7 de noviembre: ver números ganadores
¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá?
El premio mayor de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 7 de noviembre de 2026, correspondiente al sorteo N.° 4650, es de $15.000 millones.
A qué hora juega la Lotería de Boyacá
La Lotería de Boyacá de HOY, sábado 7 de noviembre de 2026, juega a las 10:30 p. m., mientras que la transmisión del premio mayor está programada para las 10:42 p. m. (hora de Colombia).
¡Bienvenidos!
Sigue EN VIVO todos los detalles de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 7 de noviembre de 2026 y descubre cuál será el número ganador del premio mayor.
¿Cómo se juega la Lotería de Boyacá?
Participar en la Lotería de Boyacá es sencillo. Los jugadores deben comprar un billete o fracción, elegir o adquirir un número de cuatro cifras y esperar el sorteo para comprobar si coinciden con los números ganadores.
- Compra tu billete: adquiere un billete de la Lotería de Boyacá en puntos de venta autorizados o a través de sus canales oficiales.
- Elige tu número: cada billete tiene un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999.
- Revisa la serie: además del número, el billete cuenta con una serie que también debes verificar.
- Espera el sorteo: la Lotería de Boyacá realiza sus sorteos los sábados.
- Consulta los resultados: compara las cuatro cifras y la serie de tu billete con los resultados oficiales para saber si ganaste.
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