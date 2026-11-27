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Ivana Yturbe celebra convocatoria de Beto Da Silva a la selección peruana con amoroso mensaje: "Tus logros..."
Ivana Yturbe no pudo ser ajena a la reciente convocatoria de su esposo Beto Da Silva en la lista de Mano Menezes, y tuvo un lindo gesto con él en las redes.
¡La más emocionada! La influencer Ivana Yturbe decidió usar sus redes sociales para dejar un tierno mensaje de apoyo y admiración a su esposo Beto Da Silva, quien fue convocado en la última lista de Mano Menezes, con miras al próximo encuentro de la selección peruana, que enfrentará a Panamá en un amistoso. ¿Qué dijo la exchica reality sobre el padre de su hija y cómo reaccionó al enterarse de la noticia?
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Ivana Yturbe dedica emotivo mensaje a su esposo Beto Da Silva tras convocatoria a la Bicolor
La figura pública compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram, su emoción tras conocer de la actual convocatoria de su pareja a la Bicolor, previo al amistoso contra Panamá el próximo 9 de diciembre.
Recordemos que, anteriormente, el futbolista de Deportivo Garcilaso no había aparecido en la lista de Menezes pese a su buen desempeño en el Torneo Clausura, por lo que muchos seguidores de la Liga 1 esperaban que el conocido como 'Betoto' formara parte de la nómina en algún momento.
Ahora, tras anunciarse oficialmente su regreso a la selección peruana, la modelo no dudó en compartir una instantánea junto al jugador y la lista de convocados. Incluso, subió un video en el que evidenció cómo se sintió tras la noticia.
“¡Tus logros son los míos, mi rey. Eres el mejor! Beto, te amo profundamente!”, “Fun Fact. Estaba grabando y Dani me dice que convocaron a Beto y pues me emocioné”, fueron sus tiernos mensajes para Da Silva en las redes sociales, donde en diversas oportunidades, ha mostrado cómo lo apoya incondicionalmente en sus logros personales y profesionales.
¿Quiénes son los grandes ausentes en la convocatoria de Menezes?
El DT Mano Menezes confirmó la convocatoria para el próximo amistoso de muchos jóvenes, aunque también dejó fuera de su lista a algunos destacados futbolistas:
- Miguel Araujo.
- Rafael Lutiger.
- Yoshimar Yotún.
- César Inga.
- Jairo Concha.
- Gianluca Lapadula
- Luis Iberico.
- Marco Huamán.
- Renzo Garcés.
- Jairo Vélez.
- Piero Magallanes.
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