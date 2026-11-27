Mano Menezes, entrenador de la selección peruana, anunció su lista de convocados para el amistoso internacional ante Panamá, el último del presente año. Al no ser fecha FIFA, el estratega incluyó a varios nombres nuevos en su nómina, así como otros viejos conocidos que volverán a la Videna después de mucho tiempo. En ese contexto, el DT de la ‘Bicolor’ sorprendió al convocar a un futbolista nacido en Venezuela.

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Mano Menezes y el futbolista venezolano que convocó para el Perú vs Panamá

Entre los 24 jugadores convocados para este nuevo amistoso de la selección peruana figura el nombre de Jonathan Bilbao , futbolista de 27 años nacido en Barquisimeto, Venezuela. Cuenta con la nacionalidad peruana gracias a su padre y se desempeña como defensa central (a veces como lateral por derecha).

Jonathan Bilbao, futbolista venezolano-peruano, fue convocado por Mano Menezes

Jonathan Bilbao y su paso por el fútbol peruano

Pese a nacer en tierras venezolanas, Bilbao hizo su formación profesional en el Perú, específicamente, en las canteras de la Universidad San Martín (USMP). Justamente, su debut en primera división lo hizo con camiseta de los ‘santos’ en 2019 frente a FBC Melgar.

En total, acumuló más de 100 partidos en la Liga 1 y, además de San Martín, pasó por clubes como Alianza Atlético, Cusco FC y Ayacucho FC antes de regresar al país que lo vio nacer. También jugó en la selección peruana Sub-20.

¿Dónde juega actualmente Jonathan Bilbao?

Al finalizar la temporada 2025, Jonathan Bilbao fue anunciado como nuevo jugador del Carabobo FC de Venezuela de cara al presente año.

Números de Jonathan Bilbao con Carabobo FC

El zaguero central ha tenido una participación importante con el cuadro venezolano en el presente año, aunque perdió protagonismo en el tramo final. En total, Bilbao disputó 24 partidos en todas las competiciones, donde marcó un gol y brindó una asistencia en 1645 minutos.

De esta manera, Jonathan Bilbao tendrá la oportunidad de defender por primera vez la camiseta de la selección peruana bajo la dirección técnica de Mano Menezes. El zaguero buscará aprovechar este amistoso ante Panamá para demostrar sus condiciones y ganarse un lugar en futuras convocatorias de la Bicolor.

¿Cuándo juega Perú vs Panamá?

Recordemos que el partido entre la selección peruana y Panamá está programado para el miércoles 9 de diciembre a las 6.00 p. m. (hora peruana y panameña) en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.