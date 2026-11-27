Llegó el viernes y con él una nueva oportunidad para probar suerte antes del fin de semana. Como cada tarde, puedes consultar los resultados del Sinuano Día, uno de los chances más tradicionales de Colombia. Si realizaste tu apuesta hoy, viernes 27 de noviembre de 2026, ten tu colilla a la mano y sigue la transmisión en vivo para conocer el número ganador cuando se confirme oficialmente. Además, revisa las estadísticas y los resultados de los últimos sorteos para identificar las tendencias recientes. ¡Mucha suerte!

Resultados Sinuano Día hoy, 27 de noviembre: conoce los números ganadores 13:26 ¿A qué hora se juega el Sinuano Día? El sorteo del Sinuano Día de HOY, viernes 27 de noviembre de 2026, se juega a las 2:30 p. m. (hora de Colombia). 13:21 Bienvenidos Estamos listos para conocer los números ganadores de los últimos sorteos del Sinuano Día de hoy, viernes 27 de noviembre de 2026 y descubrir quiénes podrían convertirse en los próximos afortunados en esta primera edición.

¿A qué hora juega el Sinuano Día hoy?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2.30 p. m. (hora de Colombia). Puedes consultar el resultado ganador después de la transmisión oficial.