¿Ya tienes tu colilla en la mano y estás cruzando los dedos? Cada noche, miles de apostadores en Córdoba, la región Caribe y el resto de Colombia esperan las 10:30 p. m. con la ilusión de acertar el número ganador. En esta cobertura EN VIVO te traemos el resultado oficial del Sinuano Noche de hoy, miércoles 25 de noviembre, transmitido por Telecaribe. Además de confirmar qué número salió y cuál fue La Quinta, repasamos las estadísticas y tendencias del sorteo anterior para que puedas analizar tus próximas jugadas con información actualizada.

¿Dónde puedo ver el sorteo de Sinuano Noche?

El sorteo de El Sinuano Noche se puede ver en vivo y consultar a través de diferentes canales de televisión y plataformas digitales en Colombia. Si quieres conocer los números ganadores y los resultados de este popular juego de chance, estas son algunas de las opciones disponibles: