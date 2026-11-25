Mauricio Arrasco empieza a definir su futuro luego de cerrar una temporada en la que logró destacar con FC Cajamarca. El volante peruano se despidió del club mediante un emotivo mensaje en Instagram, justo cuando su nombre comienza a sonar en el mercado de pases y aparece vinculado con dos equipos grandes del fútbol peruano: Alianza Lima y Sporting Cristal.

"Hoy me toca despedirme del club que me dio tanto y di tan poco", escribió el futbolista al iniciar su publicación. Arrasco agradeció a la institución y a la ciudad de Cajamarca por la oportunidad de crecer profesionalmente. También reconoció que el equipo atravesó momentos complicados durante el año, en el que consumó su descenso a Segunda División.

"Gracias por hacerme crecer como profesional y como persona. Aprendí mucho en tan poco tiempo y es gracias a todos los que fueron parte de todo este año", añadió el mediocampista, quien cerró su despedida con un mensaje de agradecimiento a FC Cajamarca: "Eternamente agradecido con el club, siempre los llevaré en mi corazón". Sus palabras reflejan el final de una etapa importante en su carrera.

Mensaje de Mauricio Arrasco tras salir de FC Cajamarca.

Sin embargo, su futuro podría estar ligado a un nuevo desafío en la Liga 1. Alianza Lima y Sporting Cristal han mostrado interés en el futbolista con miras a la temporada 2027, por lo que su nombre aparece entre las alternativas que ambos clubes podrían evaluar para reforzar sus planteles. Arrasco conoce la institución blanquiazul por su pasado en las divisiones menores, mientras que el conjunto celeste también sigue de cerca su situación. Por ahora, no existe confirmación de un acuerdo con ninguno de los dos equipos.

¿Cuáles fueron los números de Mauricio Arrasco en la temporada 2026?

El volante cerró el año con 32 partidos disputados, ocho goles y cinco asistencias, además de registrar 2108 minutos en la Liga 1 2026. Su aporte ofensivo y la continuidad que consiguió en FC Cajamarca explican por qué despertó el interés de Alianza Lima y Sporting Cristal. Ahora, tras despedirse del cuadro cajamarquino, queda por conocer cuál será el siguiente paso en su carrera.