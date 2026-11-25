Momento de ver la gran final de la Copa Perú 2026 entre las escuadras de ADA Cajabamba vs Viargoca FC. Ambas escuadras batallaron en la instancia de semifinales y con mucho pundonor sellaron su nombre en la gran definición por el ascenso a la Liga 2 del fútbol profesional. Conoce el día, hora y canal para este duelo que genera expectativa en millones de aficionados.

¿Cuándo es la final de la Copa Perú 2026?

La final de la Copa Perú 2026 entre ADA Cajabamba y Viargoca FC se llevará a cabo el próximo domingo 29 de noviembre. De momento no hay un anuncio oficial sobre el estadio de este cotejo, pero ambos elencos al menos aseguraron, como mínimo, su ascenso a Liga 3.

¿A qué hora juega ADA Cajabamba vs Viargoca FC?

Este duelo entre las escuadras de ADA Cajabamba (Cajamarca) y Viargoca FC (Arequipa) inicia a partir de las 2.00 p. m. hora local. De igual manera, te anunciamos los horarios para los diferentes países:

México: 1.00 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 2.00 p. m.

Venezuela, Bolivia: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4.00 p. m.

¿Dónde ver la final de la Copa Perú 2026 entre ADA Cajabamba vs Viargoca FC?

La transmisión del partido entre ADA Cajabamba vs Viargoca FC por la final de la Copa Perú 2026 se verá por la señal en exclusiva de Bicolor+ Premium. También puedes sintonizarlo a través de la plataforma de TV 360.

Llaves finales de la Copa Perú 2026. Foto: DyJ Sports.

ADA Cajabamba consiguió su clasificación tras empatar 1-1 con Unión Minas de Pamputa en el estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador. Rommel Bravo adelantó al conjunto cajamarquino a los 66 minutos, pero Kevin Rossel igualó a los 77'. En la tanda de penales, ADA se impuso por 8-7, luego de 22 ejecuciones. Por su parte, Viargoca FC remontó y venció 2-1 a Sociedad Tiro 28. Rodrigo Torres puso en ventaja al equipo de Pasco, pero Fabrizzio Cancapa marcó el empate y Jean Pierre Valdivia anotó el tanto de la clasificación para el representante de Arequipa. Así, ambos clubes se enfrentarán por el título de la Copa Perú 2026.