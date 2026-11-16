Domingo Dianderas, el club más mediático de la Copa Perú 2026, quedó eliminado del torneo al caer en octavos de final ante Bella Esperanza, con una expulsión de Jean Deza en el partido de vuelta que terminó por 2-0 y 3-1 en el marcador global. Horas después de la eliminación y las críticas por su accionar en el encuentro ante los de Cañete, el 'Ratón' rompió su silencio y anunció una firme decisión con respecto a su futuro en el plantel.

Jean Deza rompió su silencio tras su expulsión y eliminación de Domingo Dianderas

A través de su cuenta oficial en Instagram, el 'loco' dedicó una publicación en sus historias para confirmar su salida del club chinchano, luego de la eliminación y la controversial jugada que protagonizó y ocasionó que sus compañeros jueguen con un hombre menos durante casi todo el segundo tiempo: " Hoy me toca despedirme de Dianderas de Chincha. Me voy con la tranquilidad de haberlo dejado todo por esta camiseta ", indicó.

Con respecto al pisotón que le propinó a un futbolista del conjunto rival, Deza aseguró que dicha acción no borra el esfuerzo y el compromiso que tuvo con el equipo del humorista Jorge Luna. El futbolista finalizó su pronunciamiento agradeciendo la oportunidad de volver a las canchas y de disputar el fútbol macho, aunque sea por un breve periodo.

"Lamentablemente, tuve una expulsión, pero eso no borra el esfuerzo ni el compromiso entregado . A pesar de todo, estoy muy agradecido con el club por la oportunidad y la confianza. ¡Gracias por todo, Dianderas!", sostuvo.

Jean Deza se pronunció tras su expulsión en la eliminación de Domingo Dianderas

De esta manera, Jean Deza confirmó que su etapa en Domingo Dianderas llegó a su fin tras la eliminación de la Copa Perú 2026. El atacante se despidió agradeciendo la confianza del club y reconoció que su expulsión fue un episodio lamentable, aunque aseguró que siempre dejó todo por la camiseta chinchana.

Jean Deza y el pisotón que le costó su expulsión en la derrota de Domingo Dianderas

Durante el minuto 53 del segundo tiempo, cuando Domingo Dianderas iba perdiendo por 2-0, un futbolista terminó tendido en el campo tras disputar un balón dividido con Deza, quien, sin motivo aparente, le propinó un fuerte pisotón que le valió su expulsión, dejando al club chinchano con un hombre menos y con el marcador en contra. Finalmente, la serie se definió con un global de 3-1 a favor de Bella Esperanza, que clasificó a los cuartos de final del ‘Fútbol Macho’.