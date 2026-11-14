Briceida Medina, de 38 años y residente en Stafford, fue acusada de hurto menor tras un incidente que se registró en un Walmart del condado en mención. La veterana, quien cuenta con tres años de servicio en el Departamento de Policía del Condado de Fairfax y estaba asignada a la comisaría del distrito de McLean ahora enfrenta fuertes cargos. Su detención se dio el martes 10 de noviembre alrededor de las 12.37 p. m. AQUÍ más detalles.

Walmart: policía del condado de Fairfax fue suspendida y enfrenta cargos por robo; NO pagó producto

DAILY VOICE y otros medios señalaron que los agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Stafford respondieron recientemente a un llamado que reportaba un hurto en la tienda ubicada en 217 Garrisonville Road, en Estados Unidos.

Walmart: policía del condado de Fairfax terminó suspendida por presunto robo.

Según lo expuesto por la policía del condado de Fairfax, los empleados de prevención de pérdidas señalaron que Medina utilizó una de las cajas de autopago sin escanear ni pagar la mercancía. Cabe señalar que, en el momento del incidente, la mujer se encontraba fuera de servicio.

Los agentes informaron que emitieron una citación por hurto menor contra Medina. Este suceso también ha generado repercusiones en su carrera, ya que la Oficina de Asuntos Internos del departamento fue notificada de inmediato.

Como resultado, la oficial fue suspendida de sus funciones mientras se llevan a cabo las investigaciones penales y administrativas pertinentes . La policía local no ha revelado detalles sobre la mercancía involucrada ni su valor y tampoco más información sobre el hecho.

¿Cuál es el proceso legal y penal en Virginia para los delitos menores de hurto en tiendas?

En Virginia, el hurto en tiendas se regula según el Código de Virginia § 18.2-103, donde se clasifica como hurto menor o petit larceny. Este delito se considera un delito menor de Clase 1 cuando el valor de los bienes sustraídos es inferior a $1.000.

El procedimiento empieza con la emisión de una citación policial, lo que puede resultar en sanciones tanto penales como civiles y laborales para el infractor.