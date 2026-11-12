- Hoy:
- Partidos de hoy
- Italia vs Francia
- España vs Chequia
- Alianza Lima
- Perú vs Bolivia
- Tabla Clausura
- Acumulado
- Vóley
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: agente ICE implicado en TIROTEO que acabó con la vida de colombiano expresaba RACISMO en redes
Un reciente informe difundió detalles sobre David Brouillette, el oficial involucrado en el tiroteo que resultó en la muerte de Johan Sebastián Durán Guerrero.
Últimos informes difundidos en noviembre de 2026 por medios como The New York Times y ABC News, señalaron que el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), acusado de disparar y matar a un ciudadano colombiano en Maine, había manifestado previamente actitudes antiinmigrantes. Sus declaraciones, realizadas años previas al trágico suceso, aumentaron los cuestionamientos sobre el contexto y la razón detrás de su conducta. ¿Qué se reveló al respecto?
PUEDES VER: MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: Trump ADMITE que su política de deportaciones fue "demasiado dura"
Agente ICE involucrado en tiroteo mortal expresaba racismo en redes
David Brouillette, un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), fue identificado por familiares y medios de comunicación como el agente vinculado a este tiroteo mortal en Maine.
En enero de 2021, Brouillette envió correos electrónicos a su hermana, Elizabeth Emen, en los que expresaba comentarios xenófobos sobre su relación al ciudadano colombiano que falleció. En estos mensajes, el oficial insultó a la pareja de su hermana, quien residía legalmente en Estados Unidos y estaba cursando un doctorado, sugiriendo que debía regresar a su país y disfrutar de las condiciones de su tercer mundo.
Además, tal como expuso El País y otros medios, el hombre cuestionó la capacidad del hombre para apreciar la libertad que ofrece la nación de Trump debido a su ascendencia.
Las investigaciones también señalaron que Brouillette se unió al ICE en diciembre de 2025 a través de un proceso de contratación acelerado. Se informó que recibió su arma y fue desplegado antes de que se completara la revisión de sus antecedentes, que incluía denuncias previas de violencia doméstica y problemas de salud mental.
Contexto sobre el tiroteo mortal
El 13 de julio de 2026, un operativo de control vehicular en Biddeford, Maine, terminó en tragedia cuando Brouillette disparó y causó la muerte de Johan Sebastián Durán Guerrero, un colombiano de 25 años.
Las autoridades, junto a familiares y abogados, confirmaron que Durán Guerrero no era el individuo buscado en la operación migratoria, carecía de antecedentes penales y poseía un permiso de trabajo vigente en Estados Unidos. En respuesta a los hechos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) argumentó que el agente actuó por temor a la seguridad pública, alegando que el vehículo intentó escapar.
Sin embargo, rechazaron las acusaciones sobre posibles fallas en la capacitación o selección de su personal. Actualmente, el caso se encuentra bajo investigación por la Fiscalía General de Maine, el FBI y la Oficina del Inspector General del DHS, mientras que legisladores han solicitado una revisión de los estándares de contratación de la agencia.
- 1
MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: Trump ADMITE que su política de deportaciones fue "demasiado dura"
- 2
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE ARRESTA a iraní conocido como el "rey de Instagram"; tiene largo HISTORIAL DELICTIVO
- 3
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: agente del ICE DISPARA repetidas veces y HIERE a venezolano en Texas
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.
PRECIOS/ 19.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90