Últimos informes difundidos en noviembre de 2026 por medios como The New York Times y ABC News, señalaron que el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), acusado de disparar y matar a un ciudadano colombiano en Maine, había manifestado previamente actitudes antiinmigrantes . Sus declaraciones, realizadas años previas al trágico suceso, aumentaron los cuestionamientos sobre el contexto y la razón detrás de su conducta. ¿Qué se reveló al respecto?

Agente ICE involucrado en tiroteo mortal expresaba racismo en redes

David Brouillette, un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), fue identificado por familiares y medios de comunicación como el agente vinculado a este tiroteo mortal en Maine.

En enero de 2021, Brouillette envió correos electrónicos a su hermana, Elizabeth Emen, en los que expresaba comentarios xenófobos sobre su relación al ciudadano colombiano que falleció . En estos mensajes, el oficial insultó a la pareja de su hermana, quien residía legalmente en Estados Unidos y estaba cursando un doctorado, sugiriendo que debía regresar a su país y disfrutar de las condiciones de su tercer mundo .

Además, tal como expuso El País y otros medios, el hombre cuestionó la capacidad del hombre para apreciar la libertad que ofrece la nación de Trump debido a su ascendencia.

Las investigaciones también señalaron que Brouillette se unió al ICE en diciembre de 2025 a través de un proceso de contratación acelerado. Se informó que recibió su arma y fue desplegado antes de que se completara la revisión de sus antecedentes, que incluía denuncias previas de violencia doméstica y problemas de salud mental .

Contexto sobre el tiroteo mortal

El 13 de julio de 2026, un operativo de control vehicular en Biddeford, Maine, terminó en tragedia cuando Brouillette disparó y causó la muerte de Johan Sebastián Durán Guerrero, un colombiano de 25 años.

Las autoridades, junto a familiares y abogados, confirmaron que Durán Guerrero no era el individuo buscado en la operación migratoria, carecía de antecedentes penales y poseía un permiso de trabajo vigente en Estados Unidos. En respuesta a los hechos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) argumentó que el agente actuó por temor a la seguridad pública, alegando que el vehículo intentó escapar.

Sin embargo, rechazaron las acusaciones sobre posibles fallas en la capacitación o selección de su personal. Actualmente, el caso se encuentra bajo investigación por la Fiscalía General de Maine, el FBI y la Oficina del Inspector General del DHS, mientras que legisladores han solicitado una revisión de los estándares de contratación de la agencia.