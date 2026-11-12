El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos reportó un récord en deportaciones, alcanzando un total de 483.200 personas durante el año fiscal 2026 , que concluyó el 30 de septiembre. Asimismo, se registraron 474.850 arrestos en el mismo periodo, lo que evidencia un incremento significativo en las acciones de control migratorio por parte de la agencia. Aquí todos los detalles.

ICE expone un récord de 483.200 deportaciones en EE. UU. e insólita cifra de arrestos

El último informe del ICE reveló cifras alarmantes y sin precedentes en cuanto a deportaciones y arrestos en Estados Unidos. Durante este 2026, se registraron 483.200 expulsiones, lo que representa un aumento del 9% en comparación con el año 2025 y un notable incremento respecto a la administración anterior.

Además, se contabilizaron 474.850 detenciones, con un máximo mensual alcanzado en agosto. Este volumen de deportaciones se asemeja al total acumulado durante los tres años de gestión de Joe Biden, entre 2022 y 2024.

Bajo este contexto, organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que una gran parte de los detenidos no cuenta con antecedentes penales , lo que ha generado un intenso debate sobre la legitimidad de las redadas y el funcionamiento de los centros de detención.

¿Qué deben saber ahora los inmigrantes?

Ante el incremento sin precedentes de operativos y arrestos realizados por el ICE, todas las personas en Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio, mantienen derechos constitucionales esenciales y deben establecer un plan de emergencia familiar.

Funcionarios de la administración comunicaron a CBS News que no se anticipa una reducción en estas acciones después de las elecciones de medio mandato. Además, estudios recientes revelan que más de la mitad de los detenidos no contaba con condenas ni cargos penales pendientes.