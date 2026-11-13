Boca Juniors vs Banfield EN VIVO por semifinal de Copa Argentina: horario, dónde ver y pronóstico

Este sábado 14 tendremos un partidazo por las semifinales de la Copa Argentina, cuando Boca Juniors visite a Banfield en el Estadio Malvinas Argentinas en busca de su pase a la gran final del certamen. Los xeneizes llegan a este encuentro con una gran racha de victorias que los posiciona como favoritos para llevarse el triunfo.

Por su parte, el Taladro atraviesa un rendimiento muy irregular y llega a este compromiso tras registrar derrotas y empates en sus últimos partidos. Sin embargo, buscará dar el batacazo y quedarse con la victoria. A continuación, te presentamos la programación de este partidazo para conocer quién será el rival de Platense en la final.

¿Cuándo juega Boca Juniors vs Banfield por Copa Argentina?

De acuerdo con la programación, este encuentro se realizará este sábado 14 de noviembre, en el Estadio Malvinas Argentinas, que cuenta con una capacidad para 42.000 espectadores.

Programación del partido entre Boca Juniors vs Banfield. Foto: composición Líbero/IG

¿A qué hora juega Boca Juniors vs Banfield por Copa Argentina?

Este encuentro se podrá seguir desde las 5.00 p. m. (hora peruana), pero si te encuentras fuera del país, Diario Líbero te deja los horarios para otros países para que no te pierdas el encuentro.

Perú, Colombia y Ecuador: 5.00 p. m.

5.00 p. m. México y Centroamérica: 6.00 p. m.

6.00 p. m. Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m.

8.00 p. m. Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 9.00 p. m.

9.00 p. m. Estados Unidos (Miami y Nueva York): 7.00 p. m.

7.00 p. m. España: 1.00 a. m. del sábado 14 de noviembre.

Canal para ver Boca Juniors vs Banfield por Copa Argentina

El partido entre Boca Juniors y Banfield por las semifinales de la Copa Argentina 2026 se podrá ver EN VIVO a través de TyC Sports Internacional. Asimismo, estará disponible vía streaming en TyC Sports Play.

Pronósticos para el Boca Juniors vs Banfield por Copa Argentina

Para este encuentro las principales casas de apuestas dan como favorito a Boca. Estas son las cuotas:

Betsson: Banfield gana (6.80) | Empate (3.60) | Boca Juniors gana (1.50)

Betano: Banfield gana (7.50) | Empate (3.90) | Boca Juniors gana (1.57)

Caliente: Banfield gana (7.10) | Empate (3.90) | Boca Juniors gana (1.51)

1xBet: Banfield gana (6.76) | Empate (3.80) | Boca Juniors gana (1.55)

Stake: Banfield gana (6.80) | Empate (3.90) | Boca Juniors gana (1.55)

DoradoBet: Banfield gana (6.66) | Empate (3.60) | Boca Juniors gana (1.55)

Convocados de Boca Juniors vs Banfield

Boca Juniors: Montero, Brey, García, Lozano, Gorosito, Di Lollo, Figal, Pellegrino, Herrera, Costa, Braida, Paredes, Rey Domenech, Delgado, Ascacíbar, Belmonte, Ruiz, Palacios, Aranda, Velasco, Villa, Flores, Merentiel, Valencia y Bareiro.

Convocados de Boca Juniors

Banfield: Diego Rodríguez, Gino Santilli, Joaquín Molina, Santiago Daniele, Nehuén Paz, Nicolás Meriano, Renzo Malanca, Juan Luis Alfaro, Santiago López García, Lautaro Cano, Ignacio Abraham, Santiago Esquivel, Lautaro Villegas, Ignacio Pais, Favio Álvarez, Tomás Adoryan, Lautaro Gómez, Lisandro Piñero, Federico Medina, David Zalazar, Matías Hernández, Adrián Balboa, Alexander Machado y Federico Anselmo.