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Liga Peruana de Vóley 2026-27: programación de la fecha 5, dónde ver y tabla de posiciones

Las Pumas lideran la tabla con 12 puntos, seguidas de San Martín y Alianza Lima. Revisa acá la programación de la Liga Peruana de Vóley.

Gary Huaman
Revisa la programación de la quinta fecha de la Liga Peruana de Vóley.
Revisa la programación de la quinta fecha de la Liga Peruana de Vóley. | Foto: composición Líbero
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La Liga Peruana de Vóley 2026-27 no se detiene y este fin de semana se llevará a cabo la quinta jornada que tendrá como duelo estelar el Universidad San Martín y Alianza Lima. Además, también se jugará el partidazo entre Universitario de Deportes y Regatas Lima.

Alianza Lima se enfrentará a San Martín en un partidazo.

PUEDES VER: Alianza Lima vs San Martín: fecha, hora y canal por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley

De momento, las Pumas son líderes de la tabla de posiciones con 12 puntos, 9 sets a favor y ninguno perdido. En segundo lugar están las Santas, con la misma cantidad de puntos, pero con un set perdido. En tercer lugar se encuentran las Íntimas con 10 unidades, pero están esperando la resolución de la FPV por su reclamo en contra de Regatas Lima.

A continuación, podrás revisar la programación de la quinta jornada y la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27.

Programación de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Sábado 14 de noviembre

  • Círcolo Sportivo Italiano vs Perú U19 - 2.45 p. m.
  • Deportivo Wanka vs Olva Latino - 5.00 p. m.
  • San Martín vs Alianza Lima - 7.00 p. m.

Domingo 15 de noviembre

  • Deportivo Géminis vs Club Atlético Atenea - 2.15 p. m.
  • Deportivo Soan vs Rebaza Acosta - 4.30 p. m.
  • Universitario vs Regatas Lima - 6.30 p. m.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

PosiciónClubPJPGPPSetsPuntos
1Universitario44012:012
2San Martín44012:112
3Alianza Lima44012:610
4C. A. Atenea3218:47
5Rebaza Acosta4228:86
6Deportivo Soan4227:86
7Regatas Lima3126:64
8Olva Latino4134:93
9Deportivo Wanka4134:93
10Circolo S. I.3124:82
11Deportivo Géminis4043:121
12Perú U193030:90

¿Dónde ver los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026-27?

La transmisión de todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 estará a cargo del canal Latina (2 y 702 en HD).

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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