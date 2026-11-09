Liga Peruana de Vóley 2026-27: programación de la fecha 5, dónde ver y tabla de posiciones

La Liga Peruana de Vóley 2026-27 no se detiene y este fin de semana se llevará a cabo la quinta jornada que tendrá como duelo estelar el Universidad San Martín y Alianza Lima. Además, también se jugará el partidazo entre Universitario de Deportes y Regatas Lima.

De momento, las Pumas son líderes de la tabla de posiciones con 12 puntos, 9 sets a favor y ninguno perdido. En segundo lugar están las Santas, con la misma cantidad de puntos, pero con un set perdido. En tercer lugar se encuentran las Íntimas con 10 unidades, pero están esperando la resolución de la FPV por su reclamo en contra de Regatas Lima.

A continuación, podrás revisar la programación de la quinta jornada y la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27.

Programación de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Sábado 14 de noviembre

Círcolo Sportivo Italiano vs Perú U19 - 2.45 p. m.

Deportivo Wanka vs Olva Latino - 5.00 p. m.

San Martín vs Alianza Lima - 7.00 p. m.

Domingo 15 de noviembre

Deportivo Géminis vs Club Atlético Atenea - 2.15 p. m.

Deportivo Soan vs Rebaza Acosta - 4.30 p. m.

Universitario vs Regatas Lima - 6.30 p. m.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Posición Club PJ PG PP Sets Puntos 1 Universitario 4 4 0 12:0 12 2 San Martín 4 4 0 12:1 12 3 Alianza Lima 4 4 0 12:6 10 4 C. A. Atenea 3 2 1 8:4 7 5 Rebaza Acosta 4 2 2 8:8 6 6 Deportivo Soan 4 2 2 7:8 6 7 Regatas Lima 3 1 2 6:6 4 8 Olva Latino 4 1 3 4:9 3 9 Deportivo Wanka 4 1 3 4:9 3 10 Circolo S. I. 3 1 2 4:8 2 11 Deportivo Géminis 4 0 4 3:12 1 12 Perú U19 3 0 3 0:9 0

¿Dónde ver los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026-27?

La transmisión de todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 estará a cargo del canal Latina (2 y 702 en HD).