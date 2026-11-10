Málaga dejó firme opinión sobre presente de la selección peruana de vóley: "Estar como estamos es doloroso"

La actualidad de la selección peruana de vóley continúa generando preocupación y una voz histórica de este deporte volvió a encender las alarmas sobre el complicado momento que atraviesa el equipo nacional. Se trata de Natalia Málaga, quien no ocultó su tristeza por el presente de la Blanquirroja y dejó una contundente reflexión sobre el trabajo que viene realizando el entrenador Antonio Rizola al frente del combinado peruano.

Natalia Málaga dejó firme opinión sobre presente de la selección peruana de vóley

Durante una conversación con el programa 'La Cátedra Deportes', la exvoleibolista manifestó su pesar por el complicado presente del vóley peruano y recordó los grandes logros que alcanzó con la selección nacional durante su etapa como deportista.

Video: La Cátedra Deportes

"Lo triste es que Perú tiene una historia de voleibol rica, muy rica. Estar como estamos es doloroso, al menos para mí, porque esa historia me ha costado sudor, como a todas mis compañeras y a todas las personas que fuimos parte de ella", fueron sus primeras declaraciones.

Por otro lado, Málaga también se refirió al trabajo de Antonio Rizola al mando de la selección peruana y sorprendió con sus comentarios sobre la planificación del equipo, señalando que esta debe estar enfocada en los objetivos deportivos más próximos.

"Lógicamente, cuando preparas tu trabajo y tus proyectos, hay metas a mediano, largo y corto plazo. Lamentablemente, si tienes dos o tres meses para un campeonato importante, tu trabajo no puede ser a largo plazo".

De esta manera, la entrenadora destacó que el Perú aún dispone de voleibolistas con condiciones para defender la camiseta nacional, aunque remarcó que se debe trabajar más en la disciplina y el compromiso de las deportistas con la selección. "A mí me da mucha pena que no estemos en el lugar que nos corresponde, donde debemos estar porque gente hay y jugadoras hay", finalizó.

¿Cuándo empieza la siguiente fecha de la Liga Peruana de Vóley?

La quinta jornada en la Liga Peruana de Vóley iniciará el sábado 14 de noviembre. Entre los encuentros más atractivos están: Universidad San Martín vs Alianza Lima y Universitario vs Regatas Lima.