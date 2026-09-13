Natalia Málaga apuntó contra la federación tras la mala participación de la Perú: "Que pena y tristeza siento"

Natalia Málaga no tuvo reparos en responder lo dicho por Sandra Rodríguez y le envió un fuerte mensaje a la Federación Peruana de Vóley (FPV). La periodista habló sobre la pésima participación de la selección peruana de vóley en el Sudamericano de Vóley y señaló que el problema son las bases del deporte nacional y que la realidad es que nuestro nivel se ha deteriorado.

"Tenemos que empezar a trabajar desde cero. La realidad es esta. La realidad es que nuestro nivel se ha deterioridado y no es de ahorita. Es de hace años. Cuando tenemos un triunfo, eso tapa detrás de. El problema son las bases. Hay que trabajar con los técnicos de menores. Perú es un equipo que tiene mística y lo va a seguir teniendo porque la gente ama el vóley. Todos estamos molestos, pero la Federación y todos los involucrados tienen que tomar cartas en el asunto", señaló Sandra Rodríguez en sus redes sociales.

Tras esto, Natalia Málaga no se quedó callada y decidió responder con todo: "Dijiste que hacemos con el equipo. ¿Te refieres al equipo técnico o al equipo de jugadoras?. Comiencen a ver cuánto tiempo entrenó Yadira como levantadora titular (que lo hizo para mí excelente), que no jugó la liga y recién se juntaron cuando acabó la liga, cuánto tiempo entrenaron como equipo, cuánto tiempo entrenó el mismo grupo para el sudamericano para hacer equipo".

Mensaje de Natalia Málaga.

Luego, apuntó contra el campeonato nacional que se organizó en nuestro país: "No crean que el hecho de jugar y estar activas en la liga ya es suficiente. Engañaron con campeonatos y armando un equipo Olímpico y un equipo llamado mundialista, y dos equipos más Chile y no me acuerdo cuál fue el otro que vino a participar".

"Wauuu que tal roce internacional que tuvieron , que bien figuran a las chicas que recién salen. Entrenan más de 20 jugadoras y prácticamente están paradas esperando su turno para hacer lo que el director técnico diga lo que va hacer. Ya así es aburrido", añadió la entrenadora.

Pero ahí no quedó la cosa, pues le envió un mensaje a Sandra Rodríguez: "Selecciona a tus 16 jugadoras con las que crees que van y están preparadas para enfrentar una clasificación. ¿Cuando comenzaron?".

"Cuando acabó la liga, no es suficiente. Lesionada varias por sobre cargar y mal estado físico, bajas de jugadoras que no quisieron aceptar, me da curiosidad por que no quisieron. A las que conozco siempre mataron por estar en una selección, compitiendo y entrenado todo el año. Capaz si se les da unos 4 años entrenando el grupo A junto con algunas variantes del grupo B podrían conseguirse mejores resultado".

Mensaje de Natalia Málaga.

"Hay demasiados caras nuevas todas tienen su momento. La verdad que pena y tristeza siento como está en Voley actual", expresó la exestratega de la selección peruana.

Finalmente, apuntó: "No basta que alguien responda a mi opinión diciéndome de todo, no me importa , ENTREGUE MI VIDA, sin pago, con pago y pedíamos cada vez más entrenamientos y partidos con equipos grandes que nos maten, y después que pasó GANAMOS TODO, no se llamaba la VNL, era la Copa del Mundo , sigue igual Campeonato Mundial, Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, Sudamericanos, Juegos Bolivarianos , iba el equipo juvenil por que de mayores andaba por Asia y Europa , se jugaba contra las mayores y se ganaba, ahora van las mayores y nos ganan, a donde hemos caído".

"Por favor chicas levante ese EGO Y pidan entrenar más , más tiempo juntas no temporal. El equipo tiene que ser una máquina. Tengo tanta rabia de la gente que no siente lo que el atleta y un peruano siente al representar a su país, no se olvide. Que están de paso , van pasando , es una pasarela todo esto, y que nos dejan, más bien se llevan Sandra estás siendo muy Política , tú has pasado por eso dices , dilo como es", concluyó.