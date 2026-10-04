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Universitario vs Sancor Seguros Vôlei: fecha, hora y canal para ver 'La Noche de las Pumas 2026'

Universitario se prepara para 'La Noche de las Pumas', su partido de presentación, ante Sancor Seguros Vôlei. Conoce todos los detalles de este evento que unirá a la hinchada 'crema'.

    Wilfredo Inostroza
    La Noche de la Pumas 2026 se llevará a cabo en Villa El Salvador
    La Noche de la Pumas 2026 se llevará a cabo en Villa El Salvador | Foto: Universitario Vóley
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    El equipo femenino de vóley de Universitario de Deportes se alista para vivir una jornada especial con la celebración de 'La Noche de las Pumas', su esperado partido de presentación oficial. La 'U' se medirá en el Polideportivo Lucha Fuentes ante el club brasileño Sancor Seguros Vôlei, en un espectáculo que servirá para mostrar en sociedad al plantel que buscará conquistar su primer título en la Liga Peruana de Vóley, certamen cuyo inicio está programado para el 17 de octubre.

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    'Las Pumas' llegan a este choque con el ritmo competitivo a tope luego de una destacada participación en la Copa Brasilia, torneo amistoso en el que alcanzaron la gran final tras superar por 3-0 en semifinales al poderoso Gerdau Minas de Belo Horizonte. Aunque perdieron en la definición por el título ante Fluminense en cinco sets, la escuadra merengue dejó sensaciones muy positivas ante rivales de alta jerarquía internacional.

    Para afrontar esta nueva campaña, Universitario ha potenciado considerablemente su estructura con la llegada de refuerzos de primer nivel como Maricarmen Guerrero, Aixa Vigil, Ingrid Herrada y Claudia Palza. Además, la dirigencia aseguró la continuidad de importantes jugadoras que fueron pilares en el curso anterior, destacando la presencia de referentes como Catherine Flood, Karla Ortiz, Miriam Patiño, Elís Bento, entre otras.

    Universitario Vóley

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    Estas jugadoras marcarán la cuarta participación consecutiva de Universitario en la máxima categoría del vóley peruano desde su retorno a la élite del deporte de la net alta. Tras completar una destacada campaña 2025-2026 en la que se colgaron la medalla de bronce al ocupar el tercer lugar —su mejor ubicación histórica desde su ascenso—, el conjunto dirigido por Francisco Hervás apunta ahora a dar el salto definitivo hacia la gloria nacional.

    Universitario vs Sancor Seguros Vôlei: fecha y hora confirmada de 'La Noche de las Pumas'

    El encuentro entre Universitario y Sancor Seguros Vôlei se jugará el viernes 9 de octubre, a las 20.00, hora peruana. Este duelo se disputará en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador.

    ¿Dónde ver Universitario vs Sancor Seguros Vôlei por 'La Noche de las Pumas'?

    El partido será transmitido por Universitario TV, plataforma online oficial del club crema. Además, se espera que en los próximos días se confirme un canal de señal abierta para transmitir este partido que promete juntar a toda la familia crema.

    Entradas para 'La Noche de las Pumas': precios y dónde comprar

    Las localidades se pueden adquirir solo a través de la web de Teleticket. A continuación, repasa las zonas y precios de los boletos para ir a 'La Noche de las Pumas'.

    • Norte alta: S/20.00
    • Norte baja: S/25.00
    • Sur alta: S/20.00
    • Sur baja: S/25.00
    • Occidente alta: S/50.00
    • Occidente baja: S/60.00 (agotado)
    • Occidente baja Conadis: S/8.00
    • Oriente alta: S/30.00
    • Oriente baja: S/40.00 (agotado)
    • Oriente Conadis: S/8.00
    • Experiencia Pumas: S/180.00 (agotado)
    Wilfredo Inostroza
    AUTOR: Wilfredo Inostroza

    Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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