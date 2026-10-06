Perú vs Chile VIVO por Sudamericano de Vóley Sub 19: fecha, hora y dónde ver la fecha 1

La selección peruana de vóley Sub-19 se prepara para iniciar su participación en el Campeonato Sudamericano de la categoría. Tras completar sus amistosos ante Venezuela, las dirigidas por Martín Escudero se alistan para enfrentar a Chile en su estreno por el Grupo A. Las 'Matadorcitas' afrontan este certamen con la misión de conseguir uno de los tres boletos disponibles para el Mundial Sub-19 de 2027. Diario Líbero te presenta la programación de este gran encuentro para que el hincha de la Bicolor no se pierda este choque.

¿Cuándo juega Perú vs Chile Sudamericano de Vóley Sub 19?

Perú y Chile se enfrentarán este miércoles 7 de octubre en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte, en la ciudad de Maracaibo. El recinto deportivo puede albergar hasta 2.000 espectadores.

¿A qué hora juega Perú vs Chile Sudamericano de Vóley Sub 19?

El encuentro entre Perú y Chile comenzará a las 5.00 p. m. en horario peruano, mientras que en territorio chileno será a las 7.00 p. m. Esta es la programación para otros países.

Costa Rica, México: 4.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 6.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (jueves 8)

¿Qué canal transmite el partido Perú vs Chile vóley?

El debut de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 será transmitido por el canal de YouTube Voley Zone TV. Además, podrás seguir EN VIVO el punto a punto mediante la cobertura online gratuita de Diario Líbero.

Partidos de Perú en el Sudamericano Sub-19 de Vóley

Estos serán los partidos que enfrentará la selección peruana de vóley sub-19 en este Sudamericano:

Perú vs Chile | miércoles 7 de octubre | 5.00 p. m.

Venezuela vs Perú | jueves 8 de octubre | 7.00 p. m.

Perú vs Uruguay | viernes 9 de octubre | 3.00 p. m.

Fixture de Perú en el Sudamericano Sub-19.

Lista de convocadas de la selección peruana sub-19