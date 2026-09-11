Liga Peruana de Vóley 2026-27 tendrá drásticos cambios en el reglamento y tendrá un nuevo equipo

Cada vez falta menos para que empiece la Liga Peruana de Vóley y se acaban de revelar los nuevos cambios que tendrá el reglamento de la temporada 2026-27. De acuerdo al jefe polideportivo de Universitario de Deportes, Fabrizio Acerbi, la Federación Peruana de Vóley (FPV) no solo ha cambiado la clasificación a la segunda etapa del torneo, sino también la inclusión de un nuevo equipo a la competición.

En diálogo con el programa de YouTube 'Ataque cruzado', Acerbi reveló que Perú U19 será el 12 equipo que participará en la Liga Peruana de Vóley 2026-27 y que no accederá a la segunda etapa del torneo, sino que habrá una revalidación con los que vienen de segunda.

"Sé que pasan 10 a la segunda etapa, que no puede ser Perú, repito, y de ahí pasan 8 a allá a los cruces, ¿no? Que entiendo que van a jugar una revalidación con los que vienen de segunda y eso que... Eso, por ejemplo, sí me parece bien, que no asciendan de manera directa, sino que se gane Que sea mejor que el equipo que... que se vaya, porque si no, suben y después", empezó diciendo el jefe polideportivo crema.

Luego, se refirió al aumento de cambios que tendrá el torneo: "Otra cosa positiva que me parece, que hayan 8 cambios, ¿no? Que van a haber, eso me parece... con los planteles más amplios que hoy todos los equipos tenemos, va... va a facilitar".

Sin embargo, Acerbi señaló que hubo un cambio que no ha caído para nada bien en todos los clubes y es la cantidad de extranjeras que podrán usar: "Lo que sí no estoy de acuerdo, por ejemplo, que me me avisen ahorita que solamente se pueden llevar 6 extranjeras en la O2, estamos a un mes. Yo tenía de palabra 7, he tenido que tirarme atrás con dos y replantear la que nos falta porque tenemos 5 ahorita, con Paco, ‘Okay, ¿ahora qué... qué hacemos?’ Tres en campo extranjeras como siempre, pisando, o sea, pisando, ¿no? O sea, ya... ya pusiste el... pusiste el pie, chao".

Finalmente, Fabrizio Acerbi se refirió a la participación de Perú U19 en la Liga Peruana de Vóley 2026-27, que no necesariamente será jugadoras de esta categoría, sino que serán voleibolistas que se encuentren libres y reveló que esta propuesta nació de Alianza Lima.

"Lo propuso Renato (dirigente de Alianza) que estuvo en la reunión. Estaba sentado al costado de Karina. Los dos nos miramos y dijimos, oye nos parece. De hecho, si no lo proponía Alianza, probablemente era una propuesta que yo también la llevaba. Eso es bonito, ese sentido de tres equipos que competimos el título últimamente. Tengamos una posición que después tú puedes tener tu opinión. Yo creo que es positivo porque ante esta falta de herramientas en menores, lo ideal es que las menores compitan todo el año", empezó diciendo.

Luego, dio más detalles de las jugadoras que podrán integrar el Perú U19: "Yo sí creo que estas chicas, ojo que no es Sub-19, son jugadoras libres. La base no te habla de jugadores U19, puede ser una jugadora de 21 años, una de 17 años que no pertenezca a los dos equipos. No nos van a quitar jugadoras a los dos. El caso de Fátima Villafuerte, ella podría jugar si es una decisión de Paco si la quiere incluir en la U, U19 o si prefiere darle el rodaje y que juegue 11 partidos seguramente es difícil".