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Alianza Lima anuncia fichaje bomba desde Rumanía para la Liga Peruana de Vóley 2026-27

¡Tremenda sorpresa! Alianza Lima anunció que la opuesta rumana Ioana Baciu se une al cuadro tricampeón para la actual temporada de la Liga Peruana de Vóley.

Gary Huaman
Alianza Lima presentó a la opuesta Ioana Baciu para esta temporada.
Alianza Lima presentó a la opuesta Ioana Baciu para esta temporada. | Foto: Alianza Lima
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Alianza Lima acaba de realizar un sorpresivo anuncio que ha dejado con la boca abierta a todos sus hinchas. A semanas de la Noche Blanquiazul 2026 y el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026-27, las tricampeonas nacionales presentaron a la rumana opuesta Ioana Baciu.

La selección peruana enfrentará a Colombia por la cuarta fecha.

PUEDES VER: ¿Qué necesita Perú en el Sudamericano de Vóley para clasificar al Campeonato Mundial 2027?

"Desde Rumanía, la opuesta Ioana Baciu es nuevo refuerzo de las Tricampeonas. ¡Bienvenida Ioana! ¡Vamos con todo!", escribió la cuenta oficial de las íntimas en sus redes sociales.

Alianza Lima

Ioana Baciu es nuevo refuerzo blanquiazul.

¿Quién es Ioana Baciu, nuevo fichaje de Alianza Lima?

Ioana Maria Baciu es una jugadora profesional de voleibol nacida en Târnăveni, Rumania, el 4 de enero de 1990. Se desempeña en la posición de opuesta y mide 1,85 metros.

Ha sido capitana e integrante clave de la selección femenina de voleibol de Rumania, participando en múltiples torneos internacionales, como varios Campeonatos Europeos de la CEV.

En cuanto a clubes, ha desarrollado la mayor parte de su carrera en la liga rumana, destacando en equipos punteros como CSM Volei Alba Blaj, CS Știința Bacău, Dinamo Bucarest, CSM Bucarest, CSM Corona Brașov y Ladies in Black Aachen.

Con respecto a su palmarés, cuenta con múltiples títulos de la Divizia A1 de Rumania y de la Copa de Rumania, consolidándose como una de las atacantes más destacadas de su país.

Plantel de Alianza Lima Vóley: altas, salidas y renovaciones

Cuerpo técnico

  • Alejandro Schneider (DT), David Castellanos (Asistente), Gaspar Vicuña (Asistente), Luis Soto (Asistente), Luis Hernán (Estadista), Jorge Calderón (Fisioterapeuta) y Ezequiel Matias (Preparador físico).

Colocadora

  • Cristina Cuba Martínez (Fichaje) y María Alejandra Marín (Renovación).

Opuesta

  • Taylor Fricano (Fichaje) y Ioana Baciu (Fichaje).

Receptora

  • Sandra Ostos (Renovación), Esmeralda Loroña (Renovación), Nayeli Yábar (Renovación) y Ysabella Sánchez (Renovación).

Bloqueadora

  • Diana de la Peña (Renovación), Clarivett Yllescas (Renovación), Flavia Montes (Fichaje) y Allison Holland (Fichaje).

Líbero

  • Esmeralda Sánchez (Renovación) y Zahira Quiñe (Renovación).
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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