Alianza Lima anuncia fichaje bomba desde Rumanía para la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Alianza Lima acaba de realizar un sorpresivo anuncio que ha dejado con la boca abierta a todos sus hinchas. A semanas de la Noche Blanquiazul 2026 y el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026-27, las tricampeonas nacionales presentaron a la rumana opuesta Ioana Baciu.

"Desde Rumanía, la opuesta Ioana Baciu es nuevo refuerzo de las Tricampeonas. ¡Bienvenida Ioana! ¡Vamos con todo!", escribió la cuenta oficial de las íntimas en sus redes sociales.

Ioana Baciu es nuevo refuerzo blanquiazul.

¿Quién es Ioana Baciu, nuevo fichaje de Alianza Lima?

Ioana Maria Baciu es una jugadora profesional de voleibol nacida en Târnăveni, Rumania, el 4 de enero de 1990. Se desempeña en la posición de opuesta y mide 1,85 metros.

Ha sido capitana e integrante clave de la selección femenina de voleibol de Rumania, participando en múltiples torneos internacionales, como varios Campeonatos Europeos de la CEV.

En cuanto a clubes, ha desarrollado la mayor parte de su carrera en la liga rumana, destacando en equipos punteros como CSM Volei Alba Blaj, CS Știința Bacău, Dinamo Bucarest, CSM Bucarest, CSM Corona Brașov y Ladies in Black Aachen.

Con respecto a su palmarés, cuenta con múltiples títulos de la Divizia A1 de Rumania y de la Copa de Rumania, consolidándose como una de las atacantes más destacadas de su país.

Plantel de Alianza Lima Vóley: altas, salidas y renovaciones

Cuerpo técnico

Alejandro Schneider (DT), David Castellanos (Asistente), Gaspar Vicuña (Asistente), Luis Soto (Asistente), Luis Hernán (Estadista), Jorge Calderón (Fisioterapeuta) y Ezequiel Matias (Preparador físico).

Colocadora

Cristina Cuba Martínez (Fichaje) y María Alejandra Marín (Renovación).

Opuesta

Taylor Fricano (Fichaje) y Ioana Baciu (Fichaje).

Receptora

Sandra Ostos (Renovación), Esmeralda Loroña (Renovación), Nayeli Yábar (Renovación) y Ysabella Sánchez (Renovación).

Bloqueadora

Diana de la Peña (Renovación), Clarivett Yllescas (Renovación), Flavia Montes (Fichaje) y Allison Holland (Fichaje).

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