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¿Qué necesita Perú en el Sudamericano de Vóley para clasificar al Campeonato Mundial 2027?

La selección peruana de vóley afronta un panorama bastante complicado para conseguir un cupo para el Campeonato Mundial 2027.

Gary Huaman
La selección peruana enfrentará a Colombia por la cuarta fecha.
La selección peruana enfrentará a Colombia por la cuarta fecha. | Foto: CSV
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La selección peruana de vóley sufrió una dura derrota por 3-1 ante Venezuela por la tercera fecha del Campeonato Sudamericano de Vóley, terminó en el último puesto de la tabla de posiciones y complicó sus opciones de conseguir una clasificación al Campeonato Mundial 2027. Sin embargo, pese a que el panorama es difícil, las dirigidas por Antonio Rizola todavía tienen opciones de terminar en el tercer lugar y conseguir un cupo.

Acá podrás revisar el mercado de fichajes de la Liga Peruana de Vóley.

PUEDES VER: Fichajes Liga Peruana de Vóley EN VIVO: llegadas, salidas, renovaciones y planteles para la 2026-27

¿Qué necesita Perú para clasificar al Campeonato Mundial 2027?

Ganar sus dos partidos restantes por 3-0 o 3-1

  • La Bicolor enfrentará a Colombia (sábado 12) y Chile (domingo 13)
  • Si gana por 3-0 o 3-1, sumaría 3 puntos por partido (alcanzando un total de 6 puntos).
  • Si gana por 3-2, solo sumaría 2 puntos por partido (máximo 4 puntos), lo que la dejaría matemáticamente fuera de alcance.

Combinación de resultados de los rivales directos

Para superar a Venezuela, Chile y Colombia en la tabla de posiciones:

  • Que Colombia pierda la mayoría de sus puntos: Colombia tiene 4 puntos con 2 partidos jugados. Necesitamos que pierda contra Brasil este viernes, caiga derrotada ante Perú el sábado (3-0 o 3-1) y pierda o gane por 3-2 ante Venezuela el domingo para no sumar de a tres.
  • Que Venezuela no vuelva a sumar de a tres: Venezuela suma 3 puntos. Le resta jugar contra Argentina y Colombia. Lo ideal es que caiga ante Argentina sin sumar unidades.
  • Que Chile tropiece: Chile suma 3 puntos y le queda enfrentar a Argentina y Brasil. Si pierde ambos encuentros, se quedará estancado en 3 puntos.
Perú está en el último lugar de la tabla de posiciones.

Perú está en el último lugar de la tabla de posiciones.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana de vóley?

La selección peruana de vóley enfrentará a Colombia este sábado 12 de septiembre desde las 2.30 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo del canal Latina y el YouTube de la CSV.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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