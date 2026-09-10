¿Qué necesita Perú en el Sudamericano de Vóley para clasificar al Campeonato Mundial 2027?

La selección peruana de vóley sufrió una dura derrota por 3-1 ante Venezuela por la tercera fecha del Campeonato Sudamericano de Vóley, terminó en el último puesto de la tabla de posiciones y complicó sus opciones de conseguir una clasificación al Campeonato Mundial 2027. Sin embargo, pese a que el panorama es difícil, las dirigidas por Antonio Rizola todavía tienen opciones de terminar en el tercer lugar y conseguir un cupo.

¿Qué necesita Perú para clasificar al Campeonato Mundial 2027?

Ganar sus dos partidos restantes por 3-0 o 3-1

La Bicolor enfrentará a Colombia (sábado 12) y Chile (domingo 13)

Si gana por 3-0 o 3-1 , sumaría 3 puntos por partido (alcanzando un total de 6 puntos ).

, sumaría (alcanzando un total de ). Si gana por 3-2, solo sumaría 2 puntos por partido (máximo 4 puntos), lo que la dejaría matemáticamente fuera de alcance.

Combinación de resultados de los rivales directos

Para superar a Venezuela, Chile y Colombia en la tabla de posiciones:

Que Colombia pierda la mayoría de sus puntos: Colombia tiene 4 puntos con 2 partidos jugados. Necesitamos que pierda contra Brasil este viernes, caiga derrotada ante Perú el sábado (3-0 o 3-1) y pierda o gane por 3-2 ante Venezuela el domingo para no sumar de a tres.

Colombia tiene 4 puntos con 2 partidos jugados. Necesitamos que pierda contra Brasil este viernes, caiga derrotada ante Perú el sábado (3-0 o 3-1) y pierda o gane por 3-2 ante Venezuela el domingo para no sumar de a tres. Que Venezuela no vuelva a sumar de a tres: Venezuela suma 3 puntos. Le resta jugar contra Argentina y Colombia. Lo ideal es que caiga ante Argentina sin sumar unidades.

Venezuela suma 3 puntos. Le resta jugar contra Argentina y Colombia. Lo ideal es que caiga ante Argentina sin sumar unidades. Que Chile tropiece: Chile suma 3 puntos y le queda enfrentar a Argentina y Brasil. Si pierde ambos encuentros, se quedará estancado en 3 puntos.

Perú está en el último lugar de la tabla de posiciones.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana de vóley?

La selección peruana de vóley enfrentará a Colombia este sábado 12 de septiembre desde las 2.30 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo del canal Latina y el YouTube de la CSV.