Perú vs Venezuela EN VIVO por el Campeonato Sudamericano de Vóley: horarios y dónde ver partido

Un nuevo examen para nuestras 'matadoras'. Perú se enfrenta a Venezuela este jueves 10 de setiembre, a partir de las 3.00 p. m. en el horario peruano y 4.00 p. m. del venezolano, por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Este prometedor duelo se disputa en el Maracanãzinho, recinto ubicado en Río de Janeiro.

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Perú vs Venezuela por Campeonato Sudamericano de Vóley: previa del partido

Será la tercera presentación de la selección peruana de vóley en el Sudamericano 2026. Recordemos que en su estreno cayó ante Argentina por 3-1 y tampoco pudo con Brasil, que se impuso por 3-0 al cuadro dirigido por Antonio Rizola.

Por su parte, el combinado llanero también ha perdido sus dos partidos: 3-0 contra Brasil y 3-1 frente a Chile. ¿Romperá la racha y obtendrá su primera victoria en el certamen?

Cabe señalar que el equipo que sea campeón clasificará a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028; además, los tres primeros lugares accederán al Campeonato Mundial de Vóley del 2027.

Perú viene disputando el Sudamericano de Vóley 2026

¿A qué hora juega Perú vs Venezuela por Campeonato Sudamericano de Vóley?

Perú, Colombia y Ecuador: 15:00 horas

Venezuela, Chile y Bolivia: 16:00 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:00 horas

México: 14:00 horas

Estados Unidos: 16:00 horas (Miami y Nueva York) y 13:00 horas (Los Ángeles)

España: 22:00 horas

¿Dónde ver Perú vs Venezuela por Campeonato Sudamericano de Vóley?

La transmisión del choque de Perú vs Venezuela por el Sudamericano de Vóley 2026 irá por la señal de Latina TV y el canal de YouTube de la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV). Ten presente que podrás enterarte de las incidencias mediante la web de Líbero.

Convocadas de Perú para el Campeonato Sudamericano de Vóley Femenino 2026