Perú vs Brasil EN VIVO: horario y canal de TV por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Perú vs Brasil EN VIVO se enfrentarán por la segunda fecha del Sudamericano de Vóley 2026 este miércoles 9 de septiembre en el Maracanãzinho y contará con transmisión de Latina TV (canal 02 y 702 en HD) y la plataforma de YouTube de la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV).

La Bicolor arrancó mal su participación en este torneo, pues cayó 3-1 ante Argentina. Aunque el inicio no fue malo, sino todo lo contrario, pues se impusieron por 25-20 en el primer set. Sin embargo, las dirigidas por Facundo Morando despertaron y se quedaron con los siguientes para ganar.

Ahora, la Bicolor se encuentra comprometida en su grupo y deberá sumar al menos un punto ante la Canarinha para seguir soñando con la clasificación.

¿A qué hora juegan Perú vs Brasil por el Sudamericano de Vóley 2026?

El partido entre Perú vs Brasil por la segunda fecha del Sudamericano de Vóley 2026 está pactado para este miércoles 9 de septiembre a las 6.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora brasileña).

¿Dónde ver Perú vs Brasil por el Sudamericano de Vóley 2026?

La transmisión del duelo entre Perú vs Brasil por el Sudamericano de Vóley 2026 estará a cargo del canal Latina TV y del canal de YouTube de la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV). Recuerda que puedes seguir todas las incidencias en la web de Líbero.

Programación de los partidos de la Bicolor.

Convocadas de Perú para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Punteras: Kiara Montes (Regatas Lima), Brenda Lobatón (San Martín), Sandra Ostos (Alianza Lima), Alondra Alarcón (Deportivo Géminis)

Kiara Montes (Regatas Lima), Brenda Lobatón (San Martín), Sandra Ostos (Alianza Lima), Alondra Alarcón (Deportivo Géminis) Opuestas: Aixa Vigil (Universitario), Daniela Muñoz (Universitario)

Aixa Vigil (Universitario), Daniela Muñoz (Universitario) Armadoras: Yadhira Anchante (AO Thíras - Grecia), Lucía Magallanes (Universitario)

Yadhira Anchante (AO Thíras - Grecia), Lucía Magallanes (Universitario) Centrales: Claudia Plaza (Universitario), Saskya Silvano (Atlético Atenea), Coraima Gómez (Circolo Sportivo Italiano).

Claudia Plaza (Universitario), Saskya Silvano (Atlético Atenea), Coraima Gómez (Circolo Sportivo Italiano). Líberas: Mirian Patiño ( Universitario ), Andrea Villegas (Circolo Sportivo Italiano) y Rachell Hidalgo (Regatas Lima).