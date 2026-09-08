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Perú vs Brasil EN VIVO: horario y canal de TV por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Tras perder ante Argentina, Perú enfrentará a Brasil por la segunda fecha del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Revisa aquí todo sobre este duelo.

Gary Huaman
Perú enfrentará a Brasil por la segunda fecha del Campeonato Sudamericano de Vóley.
Perú enfrentará a Brasil por la segunda fecha del Campeonato Sudamericano de Vóley. | Foto: composición Líbero
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Perú vs Brasil EN VIVO se enfrentarán por la segunda fecha del Sudamericano de Vóley 2026 este miércoles 9 de septiembre en el Maracanãzinho y contará con transmisión de Latina TV (canal 02 y 702 en HD) y la plataforma de YouTube de la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV).

La selección peruana participará en el Campeonato Sudamericano de Vóley.

PUEDES VER: Perú en el Sudamericano de Vóley 2026: fixture, convocadas y canal confirmado para ver a la Bicolor

La Bicolor arrancó mal su participación en este torneo, pues cayó 3-1 ante Argentina. Aunque el inicio no fue malo, sino todo lo contrario, pues se impusieron por 25-20 en el primer set. Sin embargo, las dirigidas por Facundo Morando despertaron y se quedaron con los siguientes para ganar.

Ahora, la Bicolor se encuentra comprometida en su grupo y deberá sumar al menos un punto ante la Canarinha para seguir soñando con la clasificación.

¿A qué hora juegan Perú vs Brasil por el Sudamericano de Vóley 2026?

El partido entre Perú vs Brasil por la segunda fecha del Sudamericano de Vóley 2026 está pactado para este miércoles 9 de septiembre a las 6.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora brasileña).

¿Dónde ver Perú vs Brasil por el Sudamericano de Vóley 2026?

La transmisión del duelo entre Perú vs Brasil por el Sudamericano de Vóley 2026 estará a cargo del canal Latina TV y del canal de YouTube de la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV). Recuerda que puedes seguir todas las incidencias en la web de Líbero.

Bicolor

Programación de los partidos de la Bicolor.

Convocadas de Perú para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

  • Punteras: Kiara Montes (Regatas Lima), Brenda Lobatón (San Martín), Sandra Ostos (Alianza Lima), Alondra Alarcón (Deportivo Géminis)
  • Opuestas: Aixa Vigil (Universitario), Daniela Muñoz (Universitario)
  • Armadoras: Yadhira Anchante (AO Thíras - Grecia), Lucía Magallanes (Universitario)
  • Centrales: Claudia Plaza (Universitario), Saskya Silvano (Atlético Atenea), Coraima Gómez (Circolo Sportivo Italiano).
  • Líberas: Mirian Patiño (Universitario), Andrea Villegas (Circolo Sportivo Italiano) y Rachell Hidalgo (Regatas Lima).
Convocadas de la selección peruana. Foto: FPV

Convocadas de la selección peruana. Foto: FPV

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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