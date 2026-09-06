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Perú en el Sudamericano de Vóley 2026: fixture, convocadas y canal confirmado para ver a la Bicolor
Las Bicolor afrontará cinco difíciles partidos por el Campeonato Sudamericano de Vóley con el objetivo de buscar una plaza para el Campeonato Mundial.
La selección peruana femenina de vóley se prepara para debutar este martes 8 de septiembre en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 en Río de Janeiro, que se llevará a cabo en el coliseo Maracanãzinho y que durará hasta el 13 de septiembre.
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El torneo brindará tres plazas para el Campeonato Mundial de Voleibol Femenino 2027, que se realizará en Estados Unidos y Canadá. Asimismo, se otorgará un lugar para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Por ello, la Bicolor afrontará cinco partidos a lo largo de esta competencia.
Fixture de Perú en el Sudamericano de Vóley 2026
Las dirigidas por Rizola debutarán este martes ante Argentina y cerrarán su participación frente a Chile.
- Fecha 1: Perú vs. Argentina | 8 de septiembre (3.00 p. m.)
- Fecha 2: Perú vs. Brasil | 9 de septiembre (6.00 p. m.)
- Fecha 3: Perú vs. Venezuela | 10 de septiembre (3.00 p. m.)
- Fecha 4: Perú vs. Colombia | 12 de septiembre (2.30 p. m.)
- Fecha 5: Perú vs. Chile | 13 de septiembre (1.00 p. m.)
Programación de los partidos de la Bicolor.
Convocadas de Perú para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026
- Punteras: Kiara Montes (Regatas Lima), Brenda Lobatón (San Martín), Sandra Ostos (Alianza Lima), Alondra Alarcón (Deportivo Géminis)
- Opuestas: Aixa Vigil (Universitario), Daniela Muñoz (Universitario)
- Armadoras: Yadhira Anchante (AO Thíras - Grecia), Lucía Magallanes (Universitario)
- Centrales: Claudia Plaza (Universitario), Saskya Silvano (Atlético Atenea), Coraima Gómez (Circolo Sportivo Italiano).
- Líberas: Mirian Patiño (Universitario), Andrea Villegas (Circolo Sportivo Italiano) y Rachell Hidalgo (Regatas Lima).
Convocadas de la selección peruana. Foto: FPV
¿Dónde ver los partidos de Perú en el Sudamericano de Vóley 2026?
La señal de Latina TV (canal 2 y 702 en HD) será la encargada de transmitir los partidos de la selección peruana durante el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Además, la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV) ofrecerá la posibilidad de seguir los encuentros del torneo a través de su canal de YouTube.
¡Vamos al Circo!
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