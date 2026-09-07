Perú vs Argentina EN VIVO por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: dónde ver y horario

La Selección Peruana de Vóley Femenino ya tiene todo listo para iniciar un nuevo desafío internacional. Este martes 8 de septiembre, Perú enfrentará a Argentina por la primera fecha del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026, torneo que se disputará en el Maracanãzinho de Río de Janeiro, Brasil.

El encuentro marcará el estreno de la Bicolor en una competencia que tendrá un premio mayor: la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Perú llega al certamen bajo la dirección técnica de Antonio Rizola y con el objetivo de protagonizar una campaña que le permita competir por uno de los boletos internacionales en disputa.

El Perú vs. Argentina será, además, el primer paso de un exigente calendario para el conjunto nacional. Después de este compromiso, la Bicolor tendrá que medirse con Brasil, Venezuela, Colombia y Chile, en un torneo que se desarrollará entre el 8 y el 13 de septiembre.

Calendario de la selección peruana de vóley en el Campeonato Sudamericano de Vóley Femenino 2026.

Perú vs. Argentina: un debut con mucho en juego

El debut ante Argentina no será un partido menor para la selección peruana. Desde la primera jornada, las 'Matadorcitas' tendrán la oportunidad de sumar puntos importantes en una competencia que se jugará bajo el formato de todos contra todos.

Las seis selecciones participantes - Brasil, Argentina, Perú, Colombia, Chile y Venezuela - disputarán cinco partidos cada una. Al finalizar el campeonato, la selección que termine en el primer lugar obtendrá el cupo directo de Sudamérica para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Además, el torneo también es importante pensando en el Mundial de Vóley 2027. Las tres mejores selecciones del campeonato, además de la campeona, tendrán acceso a la Copa del Mundo, que también será parte del camino hacia los próximos Juegos Olímpicos.

¿Cuándo juegan Perú vs. Argentina por el Sudamericano de Vóley 2026?

El partido de Perú vs. Argentina se llevará a cabo este martes 8 de septiembre de 2026, por la primera fecha del Campeonato Sudamericano de Vóley Femenino. Todo se disputará en el Gimnasio Maracanãzinho de Río de Janeiro, escenario que albergará toda la competencia.

¿Dónde ver Perú vs. Argentina EN VIVO?

El Perú vs. Argentina podrá seguirse por televisión y plataformas digitales. En Perú, la transmisión estará disponible a través de Latina TV, mientras que también existen opciones de streaming vinculadas a la señal y a la Confederación Sudamericana de Vóley.

La expectativa estará puesta en el estreno de la Bicolor, que buscará comenzar con una victoria su camino en el Sudamericano de Vóley 2026 y mantener vivo el sueño de llegar a Los Ángeles 2028.