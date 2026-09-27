0
EN VIVO
Alianza Lima vs Pinheiros por la Noche Blanquiazul
EN DIRECTO
Costa Rica vs Haití por CONCACAF Nations League

¿Cuál es la diferencia entre tendinitis y tendinosis?

El Dr. Luis Cotillo explica las diferencias entre tendinitis y tendinosis, sus fases y la importancia de tratar a tiempo las lesiones de tendón.

    Dr. Luis Cotillo
    Tendinitis o Tendinosis
    Tendinitis o Tendinosis
    COMPARTIR

    Hola, soy el doctor Luis Cotillo, traumatólogo, especialista en Medicina Deportiva y columnista del Diario Líbero. Muchos pacientes me preguntan cuál es la diferencia entre tendinitis y tendinosis, dos términos que suelen confundirse, pero que corresponden a situaciones diferentes.

    La tendinitis es un proceso inflamatorio que puede aparecer en la fase inicial de una lesión, especialmente durante los primeros días después de un sobreesfuerzo o una lesión. Puede manifestarse con dolor y molestias al realizar determinados movimientos. Por eso, cuando aparece un dolor que no debería estar ahí, es importante no ignorarlo y acudir al traumatólogo para determinar su origen.

    El problema surge cuando esa lesión no recibe una atención adecuada y el dolor persiste durante el tiempo. Cuando el problema se vuelve crónico y existen cambios en la estructura del tendón, hablamos de tendinosis. En esta etapa, la recuperación puede ser más compleja y requerir un manejo especializado.

    Por eso, no espere a que el dolor se vuelva crónico. Ante una molestia persistente, acuda a un traumatólogo para obtener un diagnóstico adecuado y recibir el tratamiento que corresponda. Atender una lesión a tiempo puede evitar que evolucione y termine afectando tu calidad de vida.

    Contacto del doctor Luis Cotillo en Lima, Perú

    El médico cuenta con un centro especialista en fisioterapia, traumatología y medicina deportiva, lugar en el que él mismo atiende a sus pacientes (Sport Medical Center). A continuación sus datos de contacto:

    • Ubicación: Jr. Varela 1989, Breña
    • Citas: 989 366 436
    Dr. Luis Cotillo
    AUTOR: Dr. Luis Cotillo

    Especialista en Traumatología y Medicina Deportiva. Director general de Sport Medical Center. Trabajé como médico en Club Centro Deportivo Municipal, Sporting Cristal, Sport Boys, entre otros.

    google iconPrefiero a Libero en Google
    Lo más visto

    1. Alianza Lima vs. Pinheiros vóley EN VIVO: punto a punto por la Noche Blanquiazul

    ¡Vamos al Circo!

    Notas Recomendadas

    Ofertas

    Paradox Park

    Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

    PRECIO

    S/ 69.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 21.90
    Comprar

    Fun Jungle

    Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

    PRECIO

    S/ 28.90
    Comprar

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Últimas noticias

    Más Deportes

    Estados Unidos

    Fútbol Peruano