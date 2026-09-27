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¿Cuál es la diferencia entre tendinitis y tendinosis?
El Dr. Luis Cotillo explica las diferencias entre tendinitis y tendinosis, sus fases y la importancia de tratar a tiempo las lesiones de tendón.
Hola, soy el doctor Luis Cotillo, traumatólogo, especialista en Medicina Deportiva y columnista del Diario Líbero. Muchos pacientes me preguntan cuál es la diferencia entre tendinitis y tendinosis, dos términos que suelen confundirse, pero que corresponden a situaciones diferentes.
La tendinitis es un proceso inflamatorio que puede aparecer en la fase inicial de una lesión, especialmente durante los primeros días después de un sobreesfuerzo o una lesión. Puede manifestarse con dolor y molestias al realizar determinados movimientos. Por eso, cuando aparece un dolor que no debería estar ahí, es importante no ignorarlo y acudir al traumatólogo para determinar su origen.
El problema surge cuando esa lesión no recibe una atención adecuada y el dolor persiste durante el tiempo. Cuando el problema se vuelve crónico y existen cambios en la estructura del tendón, hablamos de tendinosis. En esta etapa, la recuperación puede ser más compleja y requerir un manejo especializado.
Por eso, no espere a que el dolor se vuelva crónico. Ante una molestia persistente, acuda a un traumatólogo para obtener un diagnóstico adecuado y recibir el tratamiento que corresponda. Atender una lesión a tiempo puede evitar que evolucione y termine afectando tu calidad de vida.
Contacto del doctor Luis Cotillo en Lima, Perú
El médico cuenta con un centro especialista en fisioterapia, traumatología y medicina deportiva, lugar en el que él mismo atiende a sus pacientes (Sport Medical Center). A continuación sus datos de contacto:
- Ubicación: Jr. Varela 1989, Breña
- Citas: 989 366 436
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