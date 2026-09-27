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¿Qué es la bursitis?, por el Dr. Cotillo
Descubre qué es la bursitis de rodilla, sus causas y síntomas con el traumatólogo Dr. Luis Cotillo. Aprende a identificarla y cuándo consultar al especialista.
Hola, ¿cómo están? Los saluda el doctor Luis Cotillo, traumatólogo, especialista en Medicina Deportiva y columnista del diario Líbero. Hoy quiero explicarles qué es la bursitis, una lesión más común de lo que parece y que muchas veces pasa desapercibida hasta que comienza a generar dolor.
La bursitis es la inflamación de las bursas, pequeñas bolsas llenas de líquido que funcionan como amortiguadores entre los huesos, músculos y tendones. En la rodilla, suele presentarse en la parte superior de la rótula y puede provocar hinchazón visible, dolor y, en algunos casos, sensación de calor en la zona. Es, como solemos decir en medicina deportiva, una forma en la que la rodilla “llora” cuando algo no está bien.
Sus causas pueden ser diversas: un golpe directo, movimientos repetitivos, sobreesfuerzo durante el ejercicio o incluso una mala técnica al entrenar. Y aunque pueda parecer una simple molestia, si no se trata a tiempo puede volverse crónica y terminar limitando tus actividades diarias o deportivas.
Por eso, si notas que tu rodilla está hinchada, inflamada o sientes dolor al moverla, no lo ignores. Acude a un traumatólogo para determinar la causa y el tratamiento adecuado. Recuerda: atender la lesión de manera oportuna puede favorecer una recuperación más rápida y evitar que el problema se vuelva crónico.
Contacto del doctor Luis Cotillo en Lima, Perú
El médico cuenta con un centro especialista en fisioterapia, traumatología y medicina deportiva, lugar en el que él mismo atiende a sus pacientes (Sport Medical Center). A continuación, sus datos de contacto:
- Ubicación: Jr. Varela 1989, Breña
- Citas: 989 366 436
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